【隔離酒店】汪明荃澳門隔離自費2千元做檢測　膳食豐富如Staycation

▲ 汪明荃在澳門隔離自費做核酸檢測。

現年74歲的汪明荃（阿姐）將於6月初為澳門藝術節演出兩場演唱會，因應當地防疫要求，阿姐日前已抵達澳門並展開長達21日的隔離。首次坐疫監的阿姐，連日來在社交平台更新，與網民分享她的隔離生活。之前已見她晒出其酒店房間的相片，見到房間十分寬敞。

【隔離酒店】74歲汪明荃到澳門工作首坐疫監 汪阿姐滿意酒店房大讚舒適

最新影片推介：葛綽瑤專訪

自費做核酸檢測

不經不覺已到隔離的第3天，阿姐今日（12日）上載在酒店房間做運動的相片，她初嘗房內的健身單車機，因為怕影響膝蓋，只踩了20分鐘。

阿姐還透露今早做了第2次的常規核酸檢測，而在澳門隔離人士需要自費進行檢測，她留言：「今早第二次做常規核酸檢測，客人要付$2000一共做8次撩鼻哥（以前是免費的，但5月8號開始要收費用屬用者自付。）每天亦有衛生局人員打電話來Check住客體溫。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

膳食豐富

此外，她感謝賭王二房女兒何超鳳送來的花籃，歡迎她到澳門演出。阿姐還與美國居住的弟弟Henry通電話，透露家中兒孫滿堂：「今早與弟弟Henry通電話閒話家常，他們家己經有了3個內孫，2仔1女，四年抱三、勁抽！」

她續分享膳食情況：「早餐：粟米白粥、芥蘭炒麵；午餐：冬瓜粒野菌肉粒湯、台山彩椒炒五花腩、小棠菜、咖啡忌廉蛋捲；晚餐：叉燒皇油麥菜加鹹蛋、川式拍青瓜、清補涼煲竹絲雞湯。」早午晚三餐有湯有菜有肉，更有甜品，似足staycation般豐富。