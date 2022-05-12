【路權爭議】單車鬧市馬路佔中線踩　私家車響咹單車手豎中指反擊

▲ 單車與汽車爭路，網民激辯。

道路使用者理應互相禮讓，不過汽車與單車爭路的場面，卻不時上演。日前網傳一條影片顯示，旺角彌敦道有單車在三條行車線的馬路上行駛，而單車佔據中線，而處於拍攝角度，未隨其後的汽車則響咹示意，單車手則回頭豎起中指反擊。

網傳影片顯示，一名身穿白衣黑褲，戴淺色頭盔的單車手，正奮力踩著單車在彌敦道三條行車線中的中線前進。拍攝影片的汽車，則在其後約3至5米距離跟隨。期間三條行車線皆暢通無阻，惟經過一個路口位置後，左線開始有巴士站及巴士停靠接載乘客。

身為汽車司機的拍攝者就稱，當時只是「輕輕呠你（單車）兩下」，惟上傳的影片並無聲音。影片亦惹來網民激辯，雖然有人支持司機，認為馬路上的單車慢駛阻礙交通，但更多人質疑司機，明明可以從沒有車的右線爬頭，卻仍要無故響咹，很可能嚇到單車手，造成危險。

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影片雖然沒有聲音，但上傳影片者的文字介紹就提及，「輕輕呠你兩下話你知後面好多車」。而影片至此亦可見單車手突然回頭，似是聽到聲音，與文字介紹中提及司機有響咹吻合。而單車手懷疑不滿司機響咹，先後兩次向後豎起中指。而此時影片內亦出現一隻手指，疑似是汽車司機也舉起中指反擊。最後兩車繼續前行至下一個紅綠燈位置，單車才靠向左線離去。

上傳影片者在文字介紹中，對單車手極不客氣，稱

呀路權大哥，輕輕呠你兩下話你知後面好多車，同埋呢條係彌敦道，唔係你屋企條單車徑

影片在Youtube被上傳後，惹來爭議。雖然有人支持司機，表示「單車真係好自私，又危險」，但有更多網民就持有相反意見。

有人直言「單車踩中線冇問題，因為要超越停站嘅巴士，何況佢都係貼住中線嘅最左邊踩，橫店前面都係紅燈，片主忍幾秒根本冇問題，根本唔應該響咹」；「前面咁大架巴士係左邊停低上落客，（單車）唔係行中線，咁係咪行右線？單車已經係你前面一早cut出中線，安全夠晒距離，無閘到你車。結論： 片主純粹歧視」；「睇唔到單車有咩問題喎，左邊巴士專用線而且有巴士停泊中，踩中線有咩問題，反而係你趕時間好心就快線爬頭啦，死推爛推仲要響咹，似係你危險駕駛多啲喎」。

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有網民亦認為，司機的駕駛態度，以及對交通規則的認知不足，「雖然我都係揸車嘅,但係好明顯片主自以為自己揸車大晒,而事實踩單車嘅人亦都有權使用馬路,况且喺呢啲咁繁忙嘅馬路上係唔應該行得太快,片主修為有問題,應該自己反省一下!」；「巴士專線唔入得去，你識唔識揸車㗎？你個牌點考返嚟？唔識交通法例就唔好揸車啦！」亦有網民質疑，片主聲稱「輕輕呠你兩下」，但影片卻被「消音」，無法聽出響咹聲量。

此外，翻查《道路使用者守則》，亦可見對騎單車人士的指示，明確指出「接近路口時，你應繼續靠左行駛，或可在安全情況下，駛往行車線中間前進。」

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責任編輯：王明芳