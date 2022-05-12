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【情緒健康】日本知名諧星上島龍兵自縊身亡　拆解抑鬱徵狀1分鐘自測是否患病

醫生診症室 14:33 2022/05/12

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日本知名諧星上島龍兵自縊身亡，終年61歲。

日本知名諧星上島龍兵驚傳死訊，據當地媒體報道，上島龍兵周三（11日）凌晨被發現在家中上吊，送院後證實已沒有心跳呼吸，終年61歲。上島龍兵死訊傳出後，令不少人大感震驚，亦引起外界對藝人心理健康的關注。在笑容背後，會否正莫名受著情緒困擾？不妨了解一下抑鬱症狀。

最新影片：

上島龍兵昨日凌晨被發現在東京中野區家中上吊身亡，目前原因正在調查中。本身屬搞笑組合「鴕鳥俱樂部」成員之—的上島龍兵，在80年代入行，與已故知名藝人志村健份屬好友。上島龍兵亦演出過不少熱門日劇，如《怪物小王子》、《朝5晚9》等，在日本藝能界有著深厚地位。

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過去數年間，知名演員竹內結子、三浦春馬等懷疑受情緒困擾而輕生，今次上島龍兵死訊傳出後，也再度令外界關注起藝人心理健康。

每100人中有3人患抑鬱

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者；但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺。但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

身體方面

  • 頭痛
  • 失眠
  • 身體虛弱、胸口感到翳悶/不適，甚至感到呼吸困難
  • 腸胃不適/消化系統失調
  • 失去活力，時常感到疲倦
  • 多夢，睡醒後覺得好像沒睡過一樣
  • 感到渾身骨痛

精神方面

  • 心情煩躁，易發脾氣
  • 精神緊張，難以鬆弛
  • 情緒低落，提不起勁
  • 對事物失去興趣
  • 腦海裏不停想著許多不愉快的事情
  • 覺得自己沒有用，過份自卑或自責
  • 難於集中精神
  • 覺得將來沒甚麼希望
  • 覺得不想做人/有自殺念頭

1分鐘自測是否患上抑鬱症

如果你曾經兩星期差不多大部分時間出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2）：

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責任編輯：羅嘉欣

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