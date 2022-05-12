  • 27°C
香港時間 : 2022512日 (週四) 14:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恢復服務】社署資助福利服務單位下周一恢復服務　各項服務仍須預約

社會 14:29 2022/05/12

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

社署資助福利服務單位下周一恢復服務，各項服務仍須預約。（資料圖片）

社會福利署發言人今日（12日）表示，因應疫情的最新發展，所有由社署資助的福利服務單位包括各種長者、殘疾人士、家庭服務、青少年及社區服務等，涵蓋所有住宿、社區、到戶及中心為本服務，均會由5月16日（下周一）起恢復正常服務。

發言人提醒，為了減低染疫風險，各項服務例如長者中心的膳食服務、為有需要的長者進行安老服務統一評估、家庭或個人面談等，仍會以預約方式進行；小組活動亦可以網上形式或按當時生效的《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）下有關禁止於公眾地方進行群組聚集的規定進行。

社署早前已宣布為3歲以下幼兒提供日間照顧服務的資助幼兒中心，包括資助獨立幼兒中心及附設於幼稚園的資助幼兒中心，會由5月16日起，逐步恢復正常服務；而特殊幼兒中心則會由5月16日開始恢復半日的課堂訓練。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【第五波疫情】港大醫學院：堅尼地城或現大型感染群組　籲師生避免前往聚餐
今日 11:30
【第五波疫情】港大醫學院：堅尼地城或現大型感染群組　籲師生避免前往聚餐
【新冠肺炎】家庭開心指數顯示每5個家庭有1個不開心　研究團隊籲多為母親分擔家務
今日 11:35
【新冠肺炎】家庭開心指數顯示每5個家庭有1個不開心　研究團隊籲多為母親分擔家務
【國際護士節】陳肇始撰文感謝護士為抗疫竭盡所能　當局正多管齊下處理人手短缺問題
今日 10:30
【國際護士節】陳肇始撰文感謝護士為抗疫竭盡所能　當局正多管齊下處理人手短缺問題

你可能感興趣

【第五波疫情】港大醫學院：堅尼地城或現大型感染群組　籲師生避免前往聚餐
今日 11:30
【第五波疫情】港大醫學院：堅尼地城或現大型感染群組　籲師生避免前往聚餐
【新冠肺炎】家庭開心指數顯示每5個家庭有1個不開心　研究團隊籲多為母親分擔家務
今日 11:35
【新冠肺炎】家庭開心指數顯示每5個家庭有1個不開心　研究團隊籲多為母親分擔家務
【國際護士節】陳肇始撰文感謝護士為抗疫竭盡所能　當局正多管齊下處理人手短缺問題
今日 10:30
【國際護士節】陳肇始撰文感謝護士為抗疫竭盡所能　當局正多管齊下處理人手短缺問題
疫情 住宿 社會福利 服務 社會福利署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影