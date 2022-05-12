【恢復服務】社署資助福利服務單位下周一恢復服務　各項服務仍須預約

▲ 社署資助福利服務單位下周一恢復服務，各項服務仍須預約。（資料圖片）

社會福利署發言人今日（12日）表示，因應疫情的最新發展，所有由社署資助的福利服務單位包括各種長者、殘疾人士、家庭服務、青少年及社區服務等，涵蓋所有住宿、社區、到戶及中心為本服務，均會由5月16日（下周一）起恢復正常服務。

發言人提醒，為了減低染疫風險，各項服務例如長者中心的膳食服務、為有需要的長者進行安老服務統一評估、家庭或個人面談等，仍會以預約方式進行；小組活動亦可以網上形式或按當時生效的《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）下有關禁止於公眾地方進行群組聚集的規定進行。

社署早前已宣布為3歲以下幼兒提供日間照顧服務的資助幼兒中心，包括資助獨立幼兒中心及附設於幼稚園的資助幼兒中心，會由5月16日起，逐步恢復正常服務；而特殊幼兒中心則會由5月16日開始恢復半日的課堂訓練。

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責任編輯：李榮忠