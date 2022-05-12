【榴槤關注】榴槤群驚現「生番薯」! Bless解構成因再教5招揀靚榴槤！

五月來臨，本是食榴槤的好季節。但近日發現，Facebook上一個「榴槤關注組」出現大批苦主，指出市面買來的榴槤，整體質量極為參差，完全就是賭運氣。有網民評價:「生番薯…乜味道都無，好似食雞蛋咁」，令苦主大叫：「中伏」，場面令人哭笑不得。

熱帶果王 - 榴槤

榴槤原產自馬來西亞，產期是6~8月。其營養價值極高，在中醫角度，有滋陰壯陽的功效，常言「一個榴槤，三隻雞」，更有不少婦女坐月都以此補身，由這可見一斑。但也須注意，榴槤屬於高熱量食物，一個榴槤至少有600卡熱量，減肥和糖尿病人不宜過多食用。

颱風「妮妲」造成 受災榴槤湧入香港

去年8月，第11號颱風「妮妲」(國際命名：NIDA，編號第11號)吹襲東南亞，當地不少種植園受災，部分榴槤樹被強風吹倒折斷，更有大量沒有成熟的榴槤被吹落，令果農損失慘重。雖然各地政府都有處理指引，但仍有一部分人為了減輕損失，會將受災水果平價割讓，由當地分銷商雪藏再催熟後，經市面流入本港。

Bless專家教路 5招解揀靚榴槤

揀法一：樹上熟 + 飛機貨

樹上熟，是指果實在樹上熟至8成，待其吸收好養分再採摘。而市面上的平價榴槤，大部份是都是「早產兒」，過早採摘後，再用人工催熟及船運的方式，故一批貨裡面很多都是「生番薯」，最後能被催熟的數量全憑運氣，且由於營養不足，即使成熟口感亦會較差。而樹上成熟的榴槤，由於營養充足，果肉會呈金黃色，味道更香，亦更有益。不過，由於果實已接近熟透，所以只能用飛機空運，故價錢亦會較貴，但總歸是一分錢一分貨。

揀法二：認住老樹(8年以上)，樹齡愈大愈好

年輕的榴槤樹，生長力旺盛，吸收的養份多，其結的果實也較大，但皮厚肉粗，較為淡味。而老樹的根部生長穩定，枝葉不如年輕茂盛，故可將大多的養份流入果實，所以老樹榴槤的品質更好。此外，由於榴槤的產地如泰國和馬來西亞等，都是颱風頻密的地區，果樹被風吹倒的機會甚高，所以老樹稀少，更見珍貴。

揀法三：椗部乾身，尾部脆裂

榴槤成熟時，會抽乾外殼的水份，故而椗部變乾，而尾部變脆乾裂，且翹起

揀法四：敲下去「咯咯聲」

果肉離殼後，敲下去就會「咯咯﹑扑扑」的響，而不是實沉的聲音

揀法五：聞起來有香味

成熟的榴槤，即使不切開，亦有很強烈的榴槤味

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