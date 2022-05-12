【情緒管教】小朋友嚎哭大叫場面失控尷尬　幼稚園社工4招培養孩子良好EQ

▲ 幼稚園社工分享如何培養孩子良好的情緒智商。

「做咩唔食飯又發脾氣呀？！」（孩子：其實我好飽，你係咁叫我食，我覺得好煩！）

「我都係叫你做功課，你喊咩呀？！」（孩子：啲題目我真係唔識，我覺得好難呀！）

「你即刻同我去冷靜角冷靜下先！」（孩子：咩叫冷靜呀？其實你想我做咩呀？）

家長們，你們是否每天疲於與孩子經歷這些糾纏？孩子們，家長覺得你們「小小事都發脾氣」，你們會否感到委屈？我們每天會因應不同的事件而產生正面或負面的情緒。成人有時都難免未能控制好自己的情緒，何況是小孩子。因此建議家長透過四部曲，與孩子一起認識不同的情緒好朋友，讓孩子逐步培養良好的情緒智商。

第1部曲：認識情緒

教導孩子從小認識情緒，讓他們知道這些「好朋友」的正確名稱。家長可以根據孩子的年齡，去介紹相關的詞彙予孩子，例如「開心/興奮」、「唔開心/傷心」、「生氣（嬲）」、「害怕（驚）/擔心」、「失望」等。家長可以透過生活中的經歷、電影或繪本故事，輕鬆協助孩子辨識情緒、情緒所帶出的面部表情及身體反應。

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第2部曲：讓孩子抒發並接納真實感受

孩子有情緒時，他們會透過最直接的方式去表達。有的會嚎哭，有的會大叫，亦會有興奮大笑。孩子抒發的方式可能會令家長覺得尷尬，或場面失控。如情況允許，家長請給予空間，讓孩子有渠道抒發當下的感受。若孩子的情緒比較激動，家長可嘗試擁抱並輕聲安撫孩子，讓孩子獲得安全感。

第3部曲：聆聽孩子的心聲

孩子會大吵大鬧，很多時是因為需要未被滿足，又或未被理解。家長可以引導兒童說出心情，用心聆聽及接納兒童的感受。或許於成人眼中的「小事」，對孩子來說卻是天塌下來的「大件事」。家長不妨試試蹲下來，聽聽孩子的想法。透過這一步，孩子感受到陪伴及被明白，家長可以建立親密和良好的親子關係。

第4部曲：正確表達情緒

當孩子的情緒平伏，可以自行說出自己的感受後，家長可以教導孩子學習正確地表達情緒。孩子知道自己可以「生氣」/「難過」，但他們即時的行為反應可能是不恰當的，例如扔東西、打人等。家長可以從旁引導孩子如何處理，除非孩子表示未能想到方法又或向家長求助，否則建議家長先不要即時給予意見，相信孩子有能力去「想辦法」。

認識情緒朋友需要時間，要和情緒成為好朋友更加需時。當下一次孩子在爆發情緒時，家長請重覆以上的四部曲，讓孩子練習與「情緒好友」溝通。每次的溝通都讓孩子與「好朋友」們加深認識，有助孩子逐步建立良好的情緒管理習慣。

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原文名為「齊來認識好朋友 - 情緒多面睇」，文章提供「聖公會聖基道兒童院」

撰文︰幼稚園駐校社工林凱雯