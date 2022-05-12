【港區國安法】消息：何秀蘭同涉「612基金」案被捕　駐港公署轟外國政客抺黑執法行動

▲ 外交部駐港公署發言人批評，外國政客抺黑香港警方執法行動，重申「權利自由」不是違法亂港活動的「擋箭牌」。（經濟日報資料圖片）

「612人道支援基金」多名信託人，昨日被警方國安處拘捕，事件引起多國政府關注。外交部駐港公署今日批評外國政客抺黑，強調維護國家安全天經地義，外部干預純屬枉費心機。

另外，消息指，同為信託人之一、正在服刑的前立法會議員何秀蘭，今日亦被警方國安處拘捕。

外交部駐港公署發言人今日批評，美國國務院和國會、歐盟外交與安全政策高級代表、加拿大外長及美西方個別議員政客信口雌黃，污衊抹黑香港警方對「612基金」相關人員正當執法行動，對此表示強烈不滿和堅決反對，又強調「權利自由」不是違法亂港活動的「擋箭牌」。

發言人強調，香港是法治社會，任何人沒有凌駕於法律之上的特權，無論是何身份背景，只要違反法律，就必須受到應有懲治，這在任何國家都是天經地義的。

發言人又形容，涉案人員涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，性質惡劣，「這些人去過哪裡、做過什麼，外部干預勢力心知肚明，不要揣著明白裝糊塗！」

發言人又指，外部勢力急不可耐地跳將出來，更暴露出他們看到自己精心扶植的「政治代理人」，一個接一個面臨法律制裁後，無法掩飾的狂躁與不安。

發言人重申，《港區國安法》實施以來，港人合法權利與自由受到充分保護；又強調外部干預勢力任何污衊抹黑都阻擋不了香港由亂轉治、由治及興的歷史大勢，都改變不了香港繁榮發展的光明前景，都遲滯不了中華民族偉大復興的鏗鏘步伐。

發言人又敦促有關國家和政客認清形勢、懸崖勒馬，立即停止詆毀抹黑香港國安法和特區執法行動，立即停止干預香港事務和中國內政，不要在註定失敗的絕路上越走越遠。

警方國安處昨日展開行動，拘捕「612基金」4名信託人，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、歌手何韻詩及學者許寶強。