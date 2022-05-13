IVE 高級文憑課程緊貼行業新趨勢   畢業生成雲端工程及環境保育專才

各行業逐步數碼轉型，掌握科技應用朝可持續方向發展成為新趨勢， 當中雲端運算服務以及環境保育及管理都是炙手可熱的範疇。IVE高級文憑畢業生黃浩賢（Alex）及蔡梓焯（Julian）透過多元學習經歷，畢業後於本地及海外繼續升讀學士學位課程，為投身專業打下穩固基礎，現時分別於跨國科技公司及國際工程公司發展專業，為推動智慧城市發展作出貢獻。

黃浩賢 Alex

亞馬遜雲端運算服務數據中心基建工程師

- IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑

- 英國大學數碼媒體（榮譽）銜接學士學位

與科技接軌 投身跨國雲端企業



在數碼轉型的趨勢下，各行各業都加速應用新科技以提升營運效益。電子商貿、元宇宙（Metaverse）、虛擬實境（VR）等新興領域，均需要依賴雲端運算的大規模數據處理能力。IVE高級文憑畢業生黃浩賢（Alex）現為亞馬遜雲端運算服務數據中心基建工程師，他表示：「疫情促使在家工作辦公模式盛行，正正顯示全世界正邁向遙距協作與混合辦公的新常態，相關的線上交流、雲端儲存、數據安全等應用也愈來愈廣泛。」雲端技術已被全球企業採用，Alex回想就讀IVE高級文憑時已接觸不同大型雲端平台服務商，深明雲端服務的機遇，「雲端運算是個龐大的產業鏈，當中牽涉到伺服器基建及硬件設計、數據庫、以至架構及解決方案等多個專業範疇，其可靠性及靈活的運作模式吸引不同類型的企業使用。」身為亞馬遜雲端運算服務數據中心基建工程師的Alex，全天候為世界各地的雲端客戶包括金融機構如銀行、保險公司等提供即時解決方案，包括處理突發雲端故障，以專業知識拆解事故原因、迅速尋找問題根源並提供解決方法，Alex說 :「雲端上載有企業運作所需的資料與數據，我的工作就像急症室醫生一樣，爭分奪秒地為有問題的系統進行『急救』，減低對客戶業務的影響。」

IVE豐富實習經歷 為專業發展奠下基礎



就讀IVE高級文憑時，Alex非常享受學習過程，皆因有不同的研習及實戰機會。他曾以實際案例為題，設計應用雲端平台的網頁及程式。除了互動的課堂學習，Alex亦有機會與業內專家及大型企業交流，他表示：「IVE與業界有緊密聯繫，老師不但與我們分享行業發展，更以自身考取雲端專家AWS Hero認證的經驗，鼓勵我們考取相關專業資格及證書，讓所學到的專業知識及技術獲得認證。當時所學的數據中心運作、雲端架構等知識亦能一一應用於現時的工作，讓我畢業後投身職場時更應付自如。」讀高級文憑時，Alex有機會到大型IT企業參觀，包括到訪科技龍頭阿里巴巴杭州總部及全球數據中心服務提供商Equinix，與當地工程師了解雲端運算服務的實際運作及維護方法。Alex亦獲安排到本地電訊公司數據中心進行為期八個月的實習，了解數據中心的運作方式，亦能讓他於正式投入職場前將課堂所學融會貫通。Alex說：「現時IVE相關課程內容涵蓋更多不同雲端平台的知識，例如Google、阿里雲等等，相信同學能更全面掌握現時最新技術。」他表示IT是需要與時並進的行業，他會持續進修如考取AWS資格證書及有關處理數據中心資訊相關的機房管理認證資格課程（CDCP），以提升專業識見並繼續向雲端技術專業發展。

蔡梓焯 Julian

跨國工程公司助理環境顧問

- IVE環境科學高級文憑

- 英國普利茅斯大學環境科學（榮譽）理學士

- 英國雷丁大學環境污染碩士



追隨興趣 以專業知識為環保出力



另一位IVE畢業生蔡梓焯（Julian）則運用科技拉近與大自然的距離，投入自己熱愛的環保工作。Julian表示：「我從小喜歡到郊外探索，希望日後可以為保護生態出一分力，保留大自然最美的一面。中學畢業後我決定跟隨興趣入讀IVE環境科學高級文憑。課程涵蓋自然保育，可持續環境管理及環境監察等專業知識和技能，並學習到環境評估、數據分析等應用，助我向環保事業踏出第一步。」現時Julian於一間跨國工程公司擔任助理環境顧問，專責為工程項目的設計進行環境評估，例如為污水處理廠工程進行環境勘察，從水質、噪音、空氣、植被等多個方面作出分析，以了解項目對附近的生態、居民、社區的影響，並確保工程合符法規。他說：「環境顧問的角色能於工程規劃前期預先作環境評估，平衡發展及環保的需要，能為環境保護出力讓我得到很大的滿足感。」

獲獎學金到英國升學 開拓國際視野



對環保的興趣，加上IVE互動的學習模式，Julian培養出更大的學習動力。他說：「於IVE讀書時，我曾獲安排擔任研究助理，協助一位經驗豐富的博士研究空氣污染相關課題。過程當中讓我有不同機會『落手落腳』參與研究，進行實地考察工作，應用課堂所學的相關評估軟件，亦掌握了收集及分析數據的技巧，為撰寫研究報告提供完善的數據與資料。」多元化的學習方式令Julian非常投入學習，畢業時他更獲得專為IVE高級文憑畢業生而設的賀維雅基金會獎學金，赴英國升讀大學，繼續鑽研環保知識及技術。「當初成功獲得英國普利茅斯大學取錄後，我一直擔心自己能否適應當地的學習生活。但原來大學會安排我們到訪不同機構及學府交流，同樣靈活的學習模式讓我很快便融入英國的學習生活。」大學良好的學習氣氛激發Julian繼續升學的動力，完成學士學位後他留英修讀碩士課程，更有機會參與撰寫英國當地環境研究報告，例如評估當地農業活動及畜牧業對空氣污染的影響等，亦見識到國際環評研究的標準。



IVE的高級文憑課程提供豐富的專業知識，為Julian奠定了堅實的科研基礎，課程所教授的新科技應用，如航拍、地理資訊系統（GIS）等，亦為日後升讀學士學位及加入環保相關工作鋪路。Julian表示：「隨著社會對環境議題的關注度愈來愈高，具備創新科技應用能力的畢業生出路不俗。DSE學生要認清自己想要探索的領域，選擇有興趣的課程，必定能激發動力令學習事半功倍， 對日後專業發展路有莫大的影響。」



(特約)