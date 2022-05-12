【Disney+劇集】《第六感之吻》由19禁人氣網路小說改編　徐智慧尹啟相展火辣辦公室戀

▲ 《第六感之吻》

Disney+原創韓劇《第六感之吻》將於5月25日上線，該集分別由飾演工作狂廣告項目主任洪藝述的徐智慧，以及飾演世界級奄尖討厭霸道上司車敏豪的尹啟相擔綱演出。

因為《第六感之吻》改編自同名19禁人氣網路小說，當中不乏親密場面，令粉絲相當期待兩位演員的激情演出。

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而劇情就圍繞著在韓國首爾某間頂尖廣告公司擔任項目主任的洪藝述，為了逃避只要與人接吻就能預見自己和對方的未來的魔咒，只好整天埋首工作逃避愛情，成為名符其實的工作狂。

甘心捱更抵夜，即使多次精神崩潰亦決心誓要闖出一番事業，毅然成為車敏豪的徒弟，卻不知道曾經奪下韓國廣告行業重大殊榮的敏豪原來有著不可告人的秘密。

在5年的工作中，藝述盡心盡力，但是遇上完美主義的敏豪仍然處處挑剔，令她大受打擊，覺得自己就是個廢人，甚至晚上還會做著自己又令上司失望的惡夢。

不過因為一次工作上的意外「誤吻」了車敏豪令藝述預見了他們二人在敏豪的公寓裡激情火辣的畫面。

對於自己預見的一切感到困惑和不安的藝述，必須盡快忘掉那些不可能發生的事情，專心帶領古怪但極具創意的團隊在最後期限前完成工作。