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【生活智慧】連場大雨小朋友返學鞋襪濕透　家長必學8大快速乾鞋法防腳臭

兒童健康 18:32 2022/05/12

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落雨返工返學鞋襪總是濕透，一家大細必學8大快速乾鞋法。

本周天氣不穩，天文台指一道活躍低壓槽相關驟雨及雷暴正影響本港，本周中後期有連日大雨。小朋友現時仍需如常上學，如果撞正返學放學時間落暴雨，鞋襪必定濕透，家長必須做定準備讓孩子盡快弄乾鞋襪，以免「罨住」變臭腳，甚至有機會誘發「香港腳」！

最新影片推介︰

小朋友返到學校濕腳點算好？家長可以準備一些較輕便的物品給孩子帶返學，以加快弄乾鞋襪的速度，例如報紙、廚房紙、暖包、竹炭包、食物乾燥劑等塞入鞋襪，或者帶多兩個水樽晾鞋。點擊圖片即睇各種乾鞋襪方法︰

    點擊圖片放大
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$80淘寶烘鞋神器

家長也可以考慮在家添置乾鞋機，有網民曾分享在淘寶購入烘鞋神器，折合約80港元，賣家聲稱有殺菌功效。網民經實測後，只需15分鐘便烘乾鞋子，大讚該烘鞋器實用。如果小朋友放學遇上大雨，返到屋企就可以即刻用喇！

    點擊圖片放大
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此外，電器舖亦有售電熱乾鞋機，價錢500多元；日本公司Thanko更推出了小型乾鞋機，只要夾在鞋上、插上USB，其發熱器便會向鞋內送出熱風，據說約需3小時便可將鞋吹乾。

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記者︰林綺玲

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