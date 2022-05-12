【欺詐判囚】涉虛報收入騙取握手費86萬　友邦前區域經理欺詐罪成囚14個月

61歲前友邦保險區域經理，涉在入職時虛報收入總額逾151萬元，以騙取友邦保險支付逾86萬握手費。涉案經理早前否認1項欺詐罪，經審訊後被裁定罪成，今（12日）於區域法院被判監14個月。法官於判刑理由書稱，被告不誠實獲取的握手費相比預期獲得的10多萬握手費多幾倍，但考慮到友邦的損失有限，以及被告在被捕後逾3年才獲安排上庭所受到的壓力，遂判監14個月。

被告劉潔兒（61歲，友邦保險（國際）有限公司前區域經理），早前否認1項欺詐罪，經審訊後被裁定罪名成立。控罪指，被告於2015年6月1日至8月20日期間在香港，向友邦保險（國際）有限公司提交虛假收入證明結單，並意圖詐騙而誘使該友邦保險向被告提供較優厚的薪酬福利，導致該被告獲得利益，或導致該友邦保險蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

法官於判刑理由書稱，被告於申請入職時提交虛假的收入證明，當中涵蓋2013年6月至2015年5月的收入。友邦保險從上述虛假收入證明計算被告可獲得逾86萬元的握手費，而被告在該段期間實際上的收入約為65萬元，而非虛假收入證明所列出約216萬元。

法官又引述求情理由指，被告被定罪後將失去工作，並要向富通保險歸還逾60萬元握手費。被告於轉職到富通保險時已還清上述握手費，故友邦保險並沒有損失。



法官則認為被告簽名確認入息紀錄時，已知道其內容虛假。被告不誠實獲取的握手費相比預期獲得的10多萬握手費多幾倍，但考慮到友邦的損失有限，遂以15個月作為量刑起點，另就被告在被捕後3年2個月才獲安排上庭所受到的壓力，額外減刑1個月，被告須服刑14個月。

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記者：梁錦麟