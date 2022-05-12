【偏頭痛】女護士經常現偏頭痛影響生活　腦神經科專科醫生拆解偏頭痛4個階段

▲ 中大醫院腦神經科專科醫生區頴芝（左）、註冊護士何姑娘（中）。（機構提供圖片）

今天（5月12日）是國際護士節，香港醫護聯盟聯同護士學校校友會一項調查發現，疫情之下，逾8成護士出現精神壓力及偏頭痛徵狀包括有一半人出現肩頸背痛，另有逾4成人感到煩躁或憤怒、失眠或難以成眠，另有3成人出現偏頭痛等。有註冊護士入行3年後開始出現偏頭痛，最嚴重一周內有三、四日都會出現偏頭痛，最後在接受新一代預防性藥物後情況才有好轉。

香港醫護聯盟聯同護士學校校友會早前訪問234名護士，了解他們在疫情下面對的工作壓力，以及出現偏頭痛及各種精神壓力徵兆的情況。調查發現有87%受訪護士在疫下的工作有所增加，其中3成護士的工作量更增加一倍或以上。

此外，逾8成護士出現精神壓力及偏頭痛徵狀，包括肩頸背痛（50%）、感到煩躁或憤怒（44%）、失眠或難以成眠（41%）、 偏頭痛（33%）、胃痛及消化不良（26%）等。部分受訪者更出現偏頭痛嚴重病徵，包括因頭痛而減少體能活動或影響思考 (49%)、頭痛通常持續多於4小時 (21%)、有頻密或劇烈的頭痛 (13%)、頭痛時通常感到嘔心 (12%)，以及頭痛期間感到畏光或畏聲 (6%)。

註冊護士何姑娘在公立醫院工作了8年，一直需要輪班工作。入行後約3年，她開始出現偏頭痛，隨著工作壓力愈大、輪班情況愈頻密，尤其疫情下偏頭痛愈來愈嚴重。最初她服食止痛藥止頭痛，惟治標不治本，病情漸漸影響工作及家庭：

大半年前偏頭痛發作得更頻密時間更長，最嚴重時一星期會出現三、四日偏頭痛。估計原因是疫情下工作量加倍；加上生產後要照顧BB，無論工作及家庭壓力均面臨崩潰邊緣。偏頭痛令我很難集中精神，又會感到暈眩不舒服，當時真怕工作時出錯，偏偏我的工作是不容許犯錯的。

後來她得知有偏頭痛預防藥物，在持續打針6個月，病情大為好轉，再加上轉換了工作環境，不用輪班工作，終於回復正常生活：

現時工作時可以集中精神，回到家中亦有精力負上媽媽與妻子的責任，同時照顧家庭及小朋友，還多了很多親子時間。

中大醫院腦神經科專科醫生區頴芝表示，本港的偏頭痛患病率約12.5%，推算有近100萬港人患偏頭痛，發病年齡中位數為25歲。她解釋，三叉神經血管系統受刺激下釋放神經傳導物質「降鈣素相關基因肽」 (calcitonin gene-related peptide, CGRP)，會引起頭部血管擴張而造成頭痛，而偏頭痛的特徵是反覆發作、中等至嚴重程度的頭痛、維持數小時至數日、通常單側、搏動式頭痛、日常活動會加劇頭痛，亦會伴隨噁心嘔吐、畏光或怕吵。

她又說，偏頭痛發作一般分4個階段，包括前驅期、預兆期、頭痛期和恢復期：

前驅期：患者感到疲倦、憂鬱、忟憎、頸梗，以及會反覆打呵欠，並對光和聲音敏感

預兆期：部分患者 視力會受到干擾，例如看到閃光、散光、視力模糊或「之」字形線條 ，部分或 會感到嘴部周圍或手臂麻木刺痛、說話困難，甚至手臂、小腿軟弱無力

頭痛期

恢復期：患者仍會感到 疲倦、難以集中注意力、和情緒低落

不過，她說，至今偏頭痛的成因尚未有確切結論，估計是遺傳與環境因素結合造成，經期、壓力、睡眠過多或不足等有關，而部分食物亦可能誘發偏頭痛，例如芝士、酒精、巧克力、味精及加工醃製食品。

她又指，若偏頭痛影響生活質素、每月發作次數頻密、急性治療的效用有限，以及有過度使用急性治療的風險或因副作用而無法適應的患者，最好使用預防性藥物，以減少偏頭痛的發生頻率、嚴重度、和持續時間。一般在3個月治療後，一半患者的頭痛發作頻率可下降50%。

她提到，傳統預防偏頭痛藥物依從性通常很低，多數因為患者覺得效力不大及副作用較多，而新一代預防性藥物抗CGRP單株抗體 (Anti-CGRP monoclonal antibody)，只須一個月或三個月一次皮下注射或靜脈注射，副作用較少，而且經過5年臨床試驗，證實有效降低每月平均偏頭痛發作日數，較能被患者認同，提高藥物依從性，真正做到預防勝於治療。

她又提出多個應對偏頭痛的貼士：

作息定時

飲食定時

恆常運動

使用偏頭痛日記

了解偏頭痛誘因

尋求專科醫生意見

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責任編輯：郭詩詩