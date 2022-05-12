【性別暴力】平機會揭近2成人曾受網絡性騷擾　年輕女性最普遍最多收不雅照

▲ 平機會揭近2成人曾受網絡性騷擾，年輕女性最普遍最多收不雅照。（梁偉榮攝）

平機會調查發現，約17.8%和11.8%受訪者表示在受訪前的2年內分別曾遭網絡性騷擾和職場性騷擾，尤以18至34歲的年輕女性較易受影響。平機會認為調查反映本港性騷擾情況普遍，建議從教育入手，改革中小學性教育，加強性別平等和兩性關係元素，包括網絡性騷擾及影像性暴力。

調查成功訪問5,027名受訪者，介乎18至64歲，男女比例分別是53.9%及46.1%。調查主要分三部分，包括港人對性騷擾的認知程度、網絡性騷擾和職場性騷擾，其中香港性騷擾認知指數高達80.26分，顯示大眾對性騷擾認知頗高。

網絡性騷擾方面，4689名表示有使用互聯網的受訪者中，約六分一、17.8%表示曾在網上遭性騷擾，聲稱曾在網上遭性騷擾的男性(18.3%)較女性(17.3%)多，但平機會指在統計上沒有呈現顯著差異。愈年輕便愈可能遭受網路性擾，約25.7%介乎18至34歲的年輕女性在2年內曾在網上遭性騷擾，是普遍率最高的年齡組別。最常見的性騷擾形式包括在網上收到不雅照片或影片，收到性含意的訊息，42%受害人曾遭受多於一種網絡性騷擾。

職場性騷擾方面，3928名受訪者中，約11.8%曾受性騷擾，同樣愈年輕的受訪者受騷擾機會較高，18至34歲女性顯著較高，相對整體高出1倍，亦有四分一男性受害人是被女性性騷擾。最常受騷擾的形式包括說有關性的話題及笑話、作出令人反感與性有關的言。職場性騷擾者中，66.7%是男性、16.8%是女性，16.6%同時涉及男性及女性騷擾者。

平機會強烈建議各大小公司或機構，作為僱主均應該制定清晰的企業反性騷擾政策；建立有效的投訴處理機制；採取紀律或適當行動；適時採取改善措施及定期向員工提供加強反性騷擾認知的培訓。而院校應向學生提供性騷擾認知培訓，教授認對性騷擾的技巧和知識。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒