【第五波疫情】今日新增294宗確診　40宗屬輸入個案【不斷更新】

▲ （曾耀輝攝）

本港第5波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（12日）出席記者會，交代最新疫情。

【16:45】西環邨的污水病毒量高

張竹君表示，西環邨的污水病毒量高，西苑臺至今錄4戶人染疫，共涉5人，涉不同樓層及不同分布，其中一個家庭涉2人（詳情即看【下一頁】）。

【16:42】本港新增1宗死亡個案

張竹君表示，再錄多1宗死亡個案，今波疫情累計共9143宗死亡個案（詳情即看【下一頁】）。

【16:40】13間學校呈報陽性個案

張竹君表示，今日錄14宗學校呈報陽性個案，涉及13名學生及1名職員，包括1人來自幼稚園、8人來自小學，以及5人來自中學，分別來自13間學校

（詳情即看【下一頁】）。

【16:35】紅磡商業中心新旺會有爆發 暫有4人感染

另外，一名20歲男子，4月29日由美國抵港，他在5月9日出現病徵，CT值23，懷疑是本地個案，他與另外一名在第11日快速測試樣本陽性，在4月30日由菲律賓抵港的人士，在5月9日都曾到訪紅磡商業中心新旺會打桌球。

另外，在追查後發現有多至少2名確診人士曾到訪紅磡商業中心新旺會，包括1名23歲及1名40歲男子。（詳情即看【下一頁】）

【16:30】今日新增294宗確診

本港今日新增294宗確診，當中115宗屬核酸陽性、179宗屬快測陽性個案，今波疫情累計達119.5萬宗確診。

當中40宗屬輸入個案，其中12宗於機場確診、23人於檢疫酒店確診，是第3至第6日樣本；另外有1人為11日快速測試樣本，4人為12日的核酸檢測樣本，包括一名11歲兒童，4月28日由泰國、新加坡抵港，早前在泰國有染疫記錄、一名25歲男子，4月29日由澳洲抵港，早前在澳洲有染疫記錄，一名46歲女子，4月29日由印尼抵港，三人CT值高，相信是復陽個案。

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記者：TOPick港聞組