【港區國安法】美議員促制裁國安法指定法官　司法機構：公然侵犯本港法治不能接受

▲ 司法機構指，任何向法官和司法人員施以不當壓力的建議，絶對不能接受。（資料圖片）

７名美國國會議員本月3日聯署致函美國總統拜登，促請美國行政機關制裁《港區國安法》指定法官及檢控人員。司法機構回覆查詢時表示，任何向法官和司法人員施以不當壓力的建議，包括制裁措施等，都是對香港的法治、獨立的司法制度、及法官和司法人員作公然和直接的侵犯，絶對不能接受。

司法機構重申，香港的法治和司法獨立受《基本法》保障糸法院獨立進行審判，不受任何干涉。香港的法官會繼續按司法誓言，堅定不移地履行職責，秉行公義。

司法機構續指，所有法官和司法人員均須緊守司法誓言，奉公守法，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，嚴格根據法律原則，維持司法公義，不論處理任何案件，須獨立和專業地以法律和證據為依據，別無其他考慮。

大律師公會發聲明，對任何地方的任何人士嘗試干預香港司法機構的獨立運作及香港的司法予以最強烈的譴責及深表遺憾。

公會指，香港法官的獨立性及誠信是毋庸置疑的，其甄選、委任以至執行其憲制職務及責任，均不涉及任何政治的考慮或受到任何干預。司法機構、法官及司法人員獨立及不受干預地行使其司法權力，是香港乃至全球法治社會至關重要的基石。

公會又稱，不論是作為檢控方或辯護方的法律專業人員，均不應該受到不當的施壓，否則這會直接及不恰當地干預司法，並危害公眾獲得法律代表的權利。

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責任編輯：陳葆琳