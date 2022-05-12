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【4區污水陽性】西貢慧安園及堅尼地城嘉輝花園等污水檢測陽性　政府派逾19萬個快測包

社會 15:50 2022/05/12

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熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

( 陳靜儀攝)

政府今日（12日）表示，西貢、九龍城、中西區及葵青區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約十九萬五千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試
 

西貢區 — 尚德邨、寶明苑、廣明苑及慧安園

九龍城區 — 城南道與打鼓嶺道附近一帶住宅（見附件）

中西區 — 加惠臺、怡峯、百年大樓、西環邨、嘉輝花園、士美菲園、寶德大廈、時美閣、浚峯、美華大廈、美菲閣、翠麗苑、華輝大廈、觀龍樓及香港大學賽馬會第三學生村

葵青區 — 麗瑤邨、光輝樓、利和大廈、成城大廈、海昌大樓、獅子樓及福蔭大廈


以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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