【香港腳】亂塗類固醇藥膏止痕快但易翻發　藥劑師較正確用藥方法完全根治香港腳

▲ 亂塗類固醇藥膏止痕快但易翻發，藥劑師較正確用藥方法完全根治香港腳。

踏入夏季，炎熱潮濕的天氣非常適合真菌滋生，造就了感染「香港腳」的溫床。「香港腳」的正名為足癬 (Tinea Pedis)，是指由於真菌感染所引致的皮膚病，具傳染性，主要出現在腳趾間及腳底的位置，徵狀包括痕癢、出現水泡、脫皮等。足癬除了令患者痕癢難耐外，並有可能透過接觸而擴散至其他身體部分，例如會導致「灰甲」或股溝癬等，所以必須及早處理。

「香港腳」會否很容易復發？其實只要使用適當方法治療，「香港腳」是可以完全根治的。抗真菌藥膏是眾多療法中的首選，常見成分包括clotrimazole、terbinafine等。使用抗真菌藥膏時需運用一些小技巧，患者應將藥膏大範圍塗抹於患處及患處附近的皮膚，以預防足癬擴散。建議用藥至少連續兩星期，最好在足癬徵狀減退後再多搽約一至兩星期，讓皮膚於修復期間仍然受到保護，以減低復發機會。另外，切勿胡亂使用單一類固醇成分的藥膏，雖然其止痕癢的功效較快，卻會同時令皮膚的抵抗力下降，增加足癬擴散的機會。

除了針對患處正確使用藥膏外，時刻保持雙腳乾爽亦相當重要。平日需養成良好習慣，例如穿著純綿、具吸汗性的襪子，避免長時間穿著不透氣的鞋子，並於沐浴後立即抹乾雙腳。「香港腳」傳染性高，故出入公共泳池及浴室等地方時應該自備拖鞋，避免雙腳皮膚直接接觸地面，以免留有細菌。如果有同住的家庭成員受感染，每次沐浴後需做好浴室消毒，在家中亦需時刻穿著拖鞋，否則容易互相傳染。

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