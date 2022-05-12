【彈性收生】DSE中英文或選修科「脫腳」考生　分數「9折」後可獲港大考慮

▲ 港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅（中）。（港大提供圖片）

香港大學今日（12日）宣布調整彈性收生安排，中學文憑試（DSE）考生如在中、英文科或選修科之中，有任何1科未達收生門檻第3級要求，仍有望入讀港大，惟總分須「打9折」，考生亦須將心儀課程放在聯招（JUPAS）Band A（首3志願）並通過面試。新安排全面適用於港大所有課程，收分較高科更可獲酌情減低扣分幅度，惟個別課程如法學士對語文科目要求較高，則只容許在選修科失手。

港大目前要求文憑試考必須符合「332233」最低入學要求（即中、英文科最少達第3級，數學科及通識科達第2級，加上兩科選修科達第3級），新安排下，考生在2個語文科或2個選修科之中，任何1科成績未達第3級，而其他學科成績優異，仍有機會入讀港大，惟失手的科目成績不能低於第2級，其報讀課程所持總分數（按不同課程入學計分方程式計算），將會被「打9折」考慮，考生亦勿須把心儀課程放在Band A，按不同課程規定通過面試並滿足報讀的其他指定要求。

收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，過往大學亦有推出彈性收生安排，但考生須透過就讀中學自行向大學「叩門」，再由相關學系作個別考慮，但有部分較「守規矩」的考生未有叩門，放棄報讀港大，為提高公平性及透明度，港大今次公布新的彈性收生安排，是希望讓考生更清晰地知悉入讀港大的機會；因應今屆文憑試考生是新冠疫情爆發以來最受影響的一屆考生，得悉有考生擔心失手，「如果呢個時候仲唔做啲嘢，係好唔應該。」

港大將於5月底至6月初公布預計收生分數，作為本屆聯招的預計收生指標供學生參考。嚴志堅指，往年收生反饋顯示，預計收生分數非常有用，雖然並非「100%保證入到」，但亦是一項有用指標。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅