【污水陽性】西環邨污水病毒量高　西苑臺至今錄4戶染疫涉5人

▲ 港府今日下午圍封西環邨。（資料圖片）

本港第5波疫情持續，今日（12日）新增294宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席記者會，交代最新疫情。即看：【下一頁】

港大醫學院今日（12日）早上發出緊急呼籲，指堅尼地城及其附近地區或存在大型感染群組，強烈建議師生勿在該區聚餐。即看：【下一頁】

港府今日下午3時半起圍封中西區西環邨，邨內5座大廈西苑臺、南苑臺、中苑臺、北苑臺、東苑臺均被圍封。而中西區多大廈的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續居民派發快測包。即看：【下一頁】

張竹君表示，西環邨的污水病毒量高，西苑臺至今錄4戶人染疫，共涉5人，涉不同樓層及不同分布，其中一個家庭涉2人。

她說，港府圍封整條西環邨與平日的圍封相同，只是因為近日疫情呈平穩趨勢，污水病毒量也較低，但西苑臺的病毒量高，料或有傳播，故「有啲擔心」，提醒當區居民如有不適要盡快求醫及做檢測；另指暫未看到西環附近食肆有爆發。

最新熱門影片：【TOPick診症室】初生嬰大便灰白色揭先天性疾病 小兒外科醫生拆解原因

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩