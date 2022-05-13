粉絲注意！DARLIE x 姜濤限定套裝搶購攻略　附全港多個亮白清新笑容打卡位

DARLIE好來和MIRROR人氣王姜濤的亮白清新笑容，能連繫大家，拉近人與人之間的距離。早前DARLIE好來推出姜濤透明閃卡的反應熱烈，今個月再推多款限定套裝，包括DARLIE x 姜濤牙膏月曆和牙刷相架套裝，以及5月特別版「濤」氣笑容閃卡，想把「姜B」帶回家，就不要錯過以下的搶購攻略！另外，DARLIE x 姜濤戶外3D笑容打卡位今日登陸尖沙咀碼頭巴士總站，姜濤會在特製3D影片中展露不同的亮白清新笑容，與粉絲們來個「親密接觸」，恍如與真人合照和互動，各位粉絲記得霸定位「打卡」！



DARLIE x 姜濤傳遞正能量 用亮白清新笑容拉近你我



好來集團去年將中文名字改為「好來」，象徵「美好因笑容而來」，今年繼續大革新，夥拍人氣偶像、男子組合MIRROR成員姜濤拍攝全新廣告，藉以塑造更具親和力的形象。DARLIE好來相信笑容可以改變世界，姜濤也選擇用笑容面對過去，他深信亮白清新的笑容可以引發強大力量，拉近人與人之間的距離，這種正能量，與DARLIE好來的理念「亮白清新笑容拉近你我」不謀而合。＂



加碼多款DARLIE x 姜濤限定套裝 鎖定日子搶購



粉絲們記得鎖定日子搶購DARLIE x 姜濤限定套裝，早前推出的透明閃卡已被瘋搶，於是品牌再加碼，今個月推出DARLIE x 姜濤牙膏月曆套裝、DARLIE x 姜濤牙刷相架套裝，以及5月特別版「濤」氣笑容閃卡，想儲齊以上限定套裝，就要記下開賣日子和選購方法︰



DARLIE x 姜濤牙膏月曆套裝



由5月13日起，大家可於各大零售商的網店和門市購買DARLIE x 姜濤牙膏月曆套裝（建議零售價HK$49.5），內附DARLIE雙重薄荷強健琺瑯質牙膏兩支及雙重薄荷多效護理牙膏一支和姜濤月曆一個，月曆共有三款，成功儲齊三款印上不同月份的月曆就可以一年365日都有姜濤陪住你。數量有限，送完即止。

▲ DARLIE x 姜濤牙膏月曆套裝於5月13日起發售，內附DARLIE雙重薄荷強健琺瑯質牙膏兩支及雙重薄荷多效護理牙膏一支，均採用天然留蘭香薄荷加上椒樣薄荷，助大家展現亮白清新的笑容。

▲ 拆開DARLIE x 姜濤牙膏月曆套裝的包裝後將變身為姜濤月曆，一共三款並印上不同月份，由2022年6月份至2023年5月份，365日陪住大家。如想儲齊一套，可考慮原箱購買服務。

DARLIE x 姜濤牙刷相架套裝



由5月13日起，大家可於各大零售商的網店和門市購買DARLIE x 姜濤牙刷相架套裝（建議零售價HK$75.8），內附DARLIE寬綿．雲柔感牙刷四支和姜濤相架一個，數量有限，送完即止。

▲ DARLIE x 姜濤牙刷相架內附DARLIE寬綿．雲柔感牙刷四支，輕柔潔齒，建議配合DARLIE雙重薄荷牙膏使用，輕鬆亮白牙齒除口氣。

▲ 粉絲們可以將心愛的相片放進相架，擺放在工作檯或床頭，這樣姜濤便可以時刻陪伴你。

特別版「濤」氣笑容透明閃卡



由5月13日起，大家在各大零售商的網店和有推廣員的指定零售門市，以同一訂單購買DARLIE x 姜濤牙膏月曆套裝及DARLIE x 姜濤牙刷相架套裝各一件，即可獲贈5月特別版「濤」氣笑容閃卡三張。數量有限，送完即止。

▲ 三款特別版「濤」氣笑容閃卡絕對值得收藏，粉絲們切勿錯過。

粉絲福利！DARLIE好來更貼心地安排部分網店*提供原箱購買服務，每箱有24件DARLIE x 姜濤牙膏月曆套裝（有齊三款月曆座，每款各有八件），以及贈送八套5月特別版「濤」氣笑容閃卡（一套三張），讓粉絲們可以組隊購物，輕鬆儲齊DARLIE x 姜濤的限定套裝！



*部分網店包括：百佳網店、萬寧網店、 屈臣氏網店、HKTVmall、 Ztore、 Homeplus及 Sasa.com。數量有限，送完即止。



指定零售商名單請參閱是次活動網頁：https://www.darlie.com.hk/zh/news/KTsmile#KTlimitedpack

▲ DARLIE x 姜濤戶外3D笑容打卡位已進佔了尖沙咀碼頭巴士總站，由早上8時至晚上11時等大家前往「打卡」。

DARLIE x 姜濤戶外3D笑容打卡位



DARLIE好來希望透過這次廣告傳遞正能量，讓全球更多人綻放自信的笑容。除了網上和電視宣傳廣告外，DARLIE x 姜濤戶外3D笑容打卡位更已進佔了尖沙咀碼頭巴士總站，由5月13日至6月9日的早上8時至晚上11時，姜濤將在3D影片中展露不同的亮白清新笑容，加上DARLIE牙膏和其他如薄荷葉等3D動感元素，與粉絲們拉近距離，恍如與真人合照和互動，各位粉絲記得穿着與姜濤合襯的綠色打扮，帶着清新亮白的笑容，霸定位「打卡」，同時放上IG與朋友分享，當然記得要Tag DARLIE好來 。



姜濤「打卡位」又豈止尖沙咀碼頭！DARLIE x 姜濤的巴士車身及車廂內廣告現已在城中遊走，一共有40輛巴士，以「濤」氣笑容陪伴大家遊歷每趟旅程。

▲ DARLIE x 姜濤的巴士車身廣告已於城中遊走，可能隨時出現在你左右，密切留意。

粉絲們除了有機會在街上偶遇姜「巴」外，DARLIE好來更於各大指定零售商設置DARLIE x 姜濤「亮白清新笑容專區」，有多個「打卡靚位」。重點推介，TASTE又一城分店化身為DARLIE x 姜濤「亮白清新笑容主題店」，粉絲們可以與姜濤影「靚相」；另外，美孚萬事達廣場萬寧分店的櫥窗亦貼上DARLIE x 姜濤的超大貼紙，可以盡情與「姜濤」合照。

▲ TASTE又一城分店將化身為DARLIE x 姜濤「亮白清新笑容主題店」，甫進店內就有姜濤以亮白清新的笑容迎接大家。

▲ 美孚萬事達廣場萬寧分店的櫥窗亦貼上DARLIE x 姜濤的超大貼紙，粉絲們別錯過與「濤」氣又可愛的姜濤「打卡」合照。

▲ 部分惠康分店將設有大型DARLIE x 姜濤宣傳品，又一「打卡」好去處。

▲ 部分屈臣氏分店同樣設有大型DARLIE x 姜濤宣傳品，還有一比一姜濤人形紙板，可以盡情與「姜濤」合照。

提提大家，興奮「打卡」的同時記得要遵守社交距離措施及注意安全，這樣就影得開心又安心啦！

各打卡熱點可參考︰https://www.darlie.com.hk/zh/news/KTsmile#KTlimitedpack

（特約）