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【桌球會爆疫】紅磡新旺會疑有傳播至今錄4人中招　衞生署追蹤逾150名訪客

社會 16:42 2022/05/12

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紅磡新旺會疑有傳播至今錄4人中招。

本港第5波疫情持續，今日（12日）新增294宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席記者會，交代最新疫情。即看：【下一頁】

張竹君表示，今日（12日）新增294宗確診個案，包括40宗輸入個案，其中一名4月29日美國抵港的20歲男士，5月9日開始喉嚨痛，CT值23，懷疑是本地個案。

當局調查發現，他曾與另外一名在4月30日由菲律賓抵港的人士，均於5月9日傍晚至深夜，到紅磡馬頭圍道37至39號紅磡商業中心B座3樓「新旺會」打桌球。當局懷疑該地點有傳播，相信是本地有爆發，但未知感染源頭，指4人只是在同一個空間活動，並非在同一張桌球枱活動。

當局在調查後，再發現有至少2名早前已確診的人士，亦曾於上述時間到訪「新旺會」，包括5月11日確診的23歲男士、5月10日確診的40歲男士，二人均為本地個案，即上述地點同一時段至少有4宗個案。當局已到場調查，並會追蹤當日下午5時至午夜12時，曾到訪上址逾150人，他們均須接受強制檢測。

TOPick記者今日致電「新旺會」，職員表示桌球會現時仍有營業，而本周一（9日）有數名客人到上址打桌球後確診，衞生署今早已到場消毒及採集環境樣本，並無要求桌球會停業或加強任何防疫措施。

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記者：郭詩詩

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