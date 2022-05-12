【港區國安法】612基金信託人被捕　港府：與被捕人士職業或宗教背景無關

▲ 政府發言人表示，拘捕行動與被捕人士職業或宗教背景無關。（經濟日報資料圖片）

「612人道支援基金」5名信託人被捕，包括天主教香港教區榮休主教陳日君、立法會前法律界議員吳靄儀、歌手何韻詩等。政府發言人表示，執法部門根據證據、嚴格依照法律，以及有關人士的違法行為採取行動，完全與被捕人士的職業或宗教背景無關。

發言人稱，無人可以凌駕法律，或犯了法而不需承擔責任，倘有證據顯示任何人犯法，不論身分、背景，都要面對法律制裁，無人可享有特權。

發言人強調，危害國家安全的行為和活動可造成非常嚴重的後果，必須採取措施防範和制止，確保危害國家安全的人士，須面對法律後果，而港府會繼續防範，不論背景，執法部門均會一視同仁依法秉公處理。

根據警方調查顯示，有關人士涉嫌請求外國或境外機構對香港特區實施制裁，涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，違反港區國安法第29條。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳宛彤