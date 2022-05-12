【食用安全】淘寶買充氣泳池驚見發霉佈滿污漬　事主：好似用咗好耐

▲ 有市民在淘寶購買充氣泳池，收貨發現發霉，佈滿污漬。

在淘寶購物，不時會發現質素有偏差。近日本港一名女子在淘寶購買充氣泳池，豈料收貨後發現佈滿污漬，十分骯髒，疑已發霉，她形容貨物像被用舊了。惟與店家反映後，對方拒絕退款。

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事主在facebook群組「淘寶唔開心share （中伏group)」發文分享網購經歷。她表示，該充氣泳池從淘寶買回來，售價為人民幣$328（約港幣$384）。本來是想給自己的寵物狗狗做水療，但收到實物後卻發現出問題，污漬洗不掉。她形容：

送到過嚟有啲咁嘅污漬，仲要好似用咗好耐，執返嚟賣畀我咁款！

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從相片可見，泳池內裡呈淺藍色，但卻佈滿又灰又啡的污漬，更有疑似發霉的斑點，絕非全新狀態，狀甚恐怖。事主表示，已通知賣家貨品上有污漬，但起初不獲理會，最終要提出申請退款方，方才獲回覆。「好啦咁申請退款啦 XXX即刻拒絕退款！即係明顯佢係知道有問題！」其後，她向客服反映，只獲退款$50。她更稱，連客服人員聽後也覺不妥，「個客服姐姐話$50退返畀個客，個客聽到都仲嬲啦」。

帖文引來網民熱議，部份人看到相片也感到驚訝，有人甚至形容該貨物猶如垃圾。有網民指，店方要求提供泳池充氣嘴的相片，事主沒提供，故只獲小額賠償。事主表示，「未試過買到呢個咁差嘅貨物！」得知不獲退款後，已扔掉充氣嘴。經此一役，若再網購的話，會保留貨物所有部件，以防萬一。

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責任編輯：羅嘉欣