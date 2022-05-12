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【超市大搜查】夏天食雪糕透心涼　營養師推介10款低於100卡雪條

18:47 2022/05/12

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熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

夏天食雪糕透心涼，營養師推介10款低於100卡雪條。

夏天來臨，雪糕、雪條是不少大人和小朋友最愛的消暑食品，不過要避免墮入致肥陷阱，就要挑選較低卡的雪糕。「健營物理治療及營養中心」營養師黃倩雅（Cynthia）近日在Facebook專頁分享了10款低於100卡的雪條，適合減肥人士。

Cynthia整理了10款低於100卡的雪條名單：

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最新影片：

「健營物理治療及營養中心」（Nutri-Pro）營養師團隊曾指出，雪糕一舨由奶、忌廉製成，吃一杯100毫升的雪糕後，所攝取的卡路里已等同1碗飯。若以體重60公斤的成人計算，則要跑步30分鐘或走樓梯1小時才可消耗掉。

除了熱量，大家選擇雪糕時，亦可留意它們的糖分和脂肪含量。根據食物安全中心的資料，高脂、低脂的定義：

  • 高脂＝每100克含超過20克總脂肪
  • 低脂＝每100克含不超過3克總脂肪

高糖、低糖及無糖的定義：

  • 高糖 ：每100毫升超過7.5克糖
  • 低糖 ：每100毫升不超過5克糖
  • 無糖 ：每100毫升不超過0.5克糖

以每日攝取2000千卡能量計算，糖的攝取量不宜多於50克。

內容獲「健營物理治療及營養中心」授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊

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