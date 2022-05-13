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【載譽重推】宮澤理惠手繪時裝大師樣貌　山本耀司重推復刻版時裝

休閒消費 12:34 2022/05/13

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宮澤理恵於2016年為山本耀司男裝系列繪畫插畫圖案，如今重新推出復刻版。

相信大家一定記得日本藝能界宮澤理惠這位女神的名字，今天的她不經不覺今天已到了49歲，近年的她除了主演去年播出的日劇《決戰星期日》外，更不時涉獵畫壇，她於2016年為日本時裝設計大師山本耀司（Yohji Yamamoto）的男裝系列繪畫圖案，一推出火速售罄，如今這一批服裝以復刻版形式再次推出。

1991年宮澤理惠推出全裸寫真站《Santa Fe》賣出115萬冊，哄動一時。（網上圖片）

一提起宮澤理惠，當然不得不提她於90年代初紅透半邊天的好時光，這位90年代橫掃日本和東南亞的女神，早在11歲已當上《Seventeen》雜誌的模特兒，15歲時已經憑電影《我們的7日戰》奪得日本電影金像獎新人獎，而16歲時才正式進入日本藝能界。

在她事業上最重要的時刻是她於1991年11月13日推出全裸寫真站《Santa Fe》，哄動整個日本和東南亞市場，寫真集更賣出115萬本破天荒的銷售記錄。不過，在她人氣一時曼鼎盛時，傳來她與相撲選手貴花田解除婚約，加上據聞其母親宮澤光子將她當作搖錢機般看待，因而傳出她自殺和厭食的消息令她的演藝事業受到嚴重打擊。

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但隨著2014年她接拍電影《紙月人妻》獲得東京影展最佳女主角後，加上2016年與V6成員森田剛再婚，今天的宮澤理惠已經再世為人。2022年她和同時嘉賓的時裝設計師山本耀司一起出席綜藝節目《白之美術館》，在全白的房間裏就向觀眾首次展現了她的美藝才華，時裝大師亦因此認識了這位女優。

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而兩人真正的合作去到2016年，山本耀司找來宮澤理惠的畫作出現於秋冬男裝系列中。她以一筆到底的形式繪上山本耀司的樣貌，然後透過刺繡呈現於wool gabardine外套和褲子上，最後再配以她個人的Rie簽名刺繡，簡約流暢的線條與山本耀司的設計相互呼應，在當時推出立即火速售罄，當年錯過的，今次一定不要錯失。

產品查詢：3462 2468

記者：何偉雄

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