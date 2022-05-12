【以身作則】年輕司機撞車獲眾街坊救援　車禍後與父母逐家逐戶道謝展示好家教

▲ 年輕司機撞車獲眾街坊救援，車禍後與父母向街坊道謝，被讚有家教。

在英國的妹妹跟我們分享了一件事情。

上周末早上，妹妹和妹夫在花園剪草之際，忽聞街上發出響亮刺耳的撞擊聲。

「發生意外了！」妹夫道。兩人馬上走到街上，發現在不遠處，一輛車子撞上了一棵大樹，車頭嚴重損毁，司機正努力從變形的車架中爬出來。妹妹和妹夫見狀，連忙朝車禍現場飛奔，希望施予救援。同一時間，七至八戶鄰里亦從附近的房子跑出，自發走到車禍現場，有人提着急救藥箱、有人拿着滅火筒，也有人拿着一些修車工具，同心救人。

年輕的司機奇迹地沒有嚴重受傷，卻被嚇得渾身發抖，不知所措。有人報警。

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「孩子，別怕，你安全了！我會陪你等到救傷車前來。」有男士安慰他。

「孩子，你要不要打電話找家人，告訴他們你準備去醫院？」有女士問。

小伙子如夢初醒，發現手機不見了。於是眾人協助他尋覓，花了好些時間，終於在草叢中發現他的手機。大家齊心協力守護及照顧他，直到救護車抵達把他送院。

翌日，小伙子和他的父母帶着多盒巧克力和感謝卡，回到車禍現場，挨家逐戶向所有鄰居親自道謝和送上心意。

「你們真是了不起的父母，孩子擁有如此優秀品德的爸媽是他的福氣，願上帝繼續祝福你們一家。」

孩子從小就從父母身上學習甚麼是「好」、「壞」、「對」、「錯」，並依着這個基礎價值成長。良好的身教比送子女一個物業更有意義，因為好品德能夠幫助子女在人生的每一個階段，獲得別人的賞識與認同，貴人和助力從此而至。

社會應多加表揚能夠以身作則的父母，讓美好的價值觀代代承傳。

原文刊於《經濟日報》，原題為「以身作則的父母」

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撰文︰藍海寧