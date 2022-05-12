【孩子轉運站】是枝裕和韓語片入選康城主競賽　宋康昊姜棟元IU首爾發佈會造勢

▲ 《孩子轉運站》

日本金像導演是枝裕和首部韓語電影《孩子轉運站》（Broker），入圍今年康城影展主競賽單元。日前，《孩子轉運站》眾主角宋康昊、姜棟元、李知恩IU及李周映一同出席首爾舉行的電影發佈會，為趁稍後全員遠征康城，於5月26日進行世界首映前，率先為電影造勢。

因為有份參演的裴斗娜身在美國未能現身，導演是枝裕和則從日本透過視像通話參與。

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是枝裕和在發佈會上表示，正是「電影節」牽引與韓國影星合作拍片的緣份：「我和宋康昊、姜棟元兩位演員在多個電影節上碰面而認識，另外和裴斗娜合作過一次，就是《援膠女郎》。」

他指因為長期與這幾位演員有交流，從前開始談論希望有天能一起合作：「後來我想起了多年前創作的某個概念，覺得那個故事可以跟韓國演員們一起完成。我在構思《孩子轉運站》的劇本時，就想到了宋康昊。」

影帝宋康昊堪稱韓國國寶級演員，今次在《孩子轉運站》中演自發為被遺棄的嬰兒尋找新父母的「中間人」，演出富有人情味與感染力。

是枝裕和尊重演員



宋康昊回憶首次見到導演是枝裕和是在6、7年前的釜山國際電影節：「從很久以前，我就非常喜歡是枝裕和導演的電影世界，總是以冰冷的故事開始，以溫暖的人道主義結束；但是《孩子轉運站》卻是由熱情展開，最後以冷靜的視線看著這個社會和主角身處的世界，讓我產生很多感觸和感動。」

第一次與日本大師級導演合作，宋康昊表示有驚喜：「本來先入為主，認為他們對演員會採取經過精心策劃的完美指導，但事實上跟是枝裕和導演合作原來很自由、舒適，他完全尊重演員，傾聽演員的故事，又會無休止地挖掘演員的感性，把一切都交托給演員。」

12年後再合作



談到與《秘密潛行》的姜棟元相隔12年再度合作，宋康昊馬上變得頑皮，笑姜棟元比12年前又長高了：「這次合作我努力嘗試顯得比姜棟元更英俊！而攝影師的確已經拍得我很帥，但今日在發佈會上看到姜棟元的樣子後，我就死心了。」

姜棟元在《孩子轉運站》演宋康昊的好友兼拍擋：「東洙在孤兒院長大，因此有某種使命感，認為孩子與其留在孤兒院，不如在別人的家庭裡長大。為了角色，我探訪了幾次孤兒院，和孤兒院出身的人進行了交談，希望帶著當時感受到的心情，在電影中表達出他們的傷痛。」

導演是枝裕和表示：「姜棟元的眼神雖然看似銳利，但又帶著寂寥，再加上散發出悲傷氣息的背影，他的一切就是『東洙』本人。」在導演眼中「連背影都有戲」的姜棟元，將會帶給觀眾平靜深刻的感動。

裴斗娜演技高超



對於睽違12年再與裴斗娜合作，導演是枝裕和的感想：「裴斗娜的演技高超，彷彿處於另一次元！身為導演的我，在那個瞬間能陪在她身旁，就已令我非常感激。」

裴斗娜這次在電影中飾演冷靜硬朗的刑警，鍥而不捨追捕宋康昊與姜棟元飾演的「中間人」嫌疑犯，向觀眾展示她的專注力，以及對於角色絕佳的掌握能力。

IU演出有警喜

導演是枝裕和亦透露為何會選擇人氣歌手IU演出：「因為韓劇《我的大叔》成為了李知恩的忠實粉絲！電視劇後半段只要看到李知恩演出，就會一直哭。所以我相信《孩子轉運站》裡年青媽媽的角色只有李知恩能飾演。」

導演指IU的演出令其十分驚艷：「她完全悟出我所構想的『素英』這個角色，演技細膩自然的程度，是讓我無法相信她口中說的，原來是我寫的台詞！」此片預定將於6月23日在香港上映。