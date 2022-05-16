慎防釣魚網站  信貸提示服務助你減低財務風險

上網處理大小事務已經成為很多人日常生活的一部分。不論網上購物、網上轉帳，或是登入社交媒體處理公事、私事，都少不免需要輸入姓名、地址、電話、信用卡號碼或者銀行戶口密碼等個人資料。一不留神，這些資料或會落入釣魚網站，輾轉再傳到傳銷集團，更甚者，被盜的資料，有機會被用至申請貨款，或「被碌卡」，釀成金錢和精神損失。近年，這些個人資料外洩而導致的「被碌卡」、「被借錢」的個案亦時有發生。



現時智能手機和平板電腦均有儲存信用卡資料這個功能，方便消費者網上購物和下載須付費的流動應用程式。但網上騙局五花百門，一不小心就會誤墜釣魚（Phishing）網站，經網購或下載程式將個人資料雙手奉上。此外，也可能會因網絡保安漏洞，導致輸入資料時被騙徒截取，有關個人資料便有機會落入不法之徒手中。



最簡單的預防方法，便是開啟交易通知功能、留意分享個人資料的設定，及盡量避免利用公共Wi-Fi使用社交媒體及網購。但假如是工作關係，需要經常以個人資料作網上金融或消費交易，又有甚麼有效的方法減低個人資料外洩的風險？



善用信貸提示 保障個人資料及財產安全



不少人都知道多年來銀行及財務機構都會參考環聯（TransUnion）的信貸報告作爲審批信貸申請流程的一部分，但其實環聯亦有為大眾市民提供服務。環聯最新推出的一項免費「基本信貸提示服務」，凡所有年滿 18 歲及持有香港居民身分證的人士均可申請。當申請人的信貸資料出現重要變動時，包括名下的信貸報告出現新的查詢紀錄、有新開設的信貸帳戶、地址變更，或者電話號碼變更，環聯都會以電郵形式通知服務使用者，提醒他們其名下的的信貸資料最近被查閱過或更改過。當服務使用者發現有人擅自閱覽或改動其資料，他們便可以立刻阻止不法之徒犯案，以減低或防止金錢損失。此服務有助消費者維持良好的財政信譽和財政健康。



環聯的信貸提示服務，會顯示相關銀行及財務公司的名稱和紀錄變更的性質，方便服務使用者追蹤和向銀行、財務公司作進一步查詢及跟進。假如本身已經是環聯信貸報告的訂閱用戶，為加强保障，該信貸提示除了以電郵形式通知外，更會以SMS方式向登記電話號碼發出提示。

▲ 已登記用戶只需於網頁版或手機APP登入便可以查閱最近的信貸提示

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（特約）