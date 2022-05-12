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【陳同佳案】潘曉穎母親再向林鄭致公開信冀討回公道　管浩鳴：料下屆政府才有機會處理

政治 16:43 2022/05/12

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香港聖公會教省牧師管浩鳴（右）指，相信陳同佳（左）赴台自首事宜需留待下屆政府才有機會處理。（資料圖片）

台灣殺人案死者潘曉穎的母親昨再向特首林鄭月娥致公開信，促對方離任前盡快將疑犯陳同佳送審。一直協助陳同佳的香港聖公會教省牧師管浩鳴今日表示，明白潘母心情，但現屆政府只餘下兩個月任期，相信事件要留待下屆政府才有機會處理。

潘母在信中表示，今年已是第五年「女兒沒為我及家人慶祝母親節」，回想過往心感悲痛，提及林鄭離任在即，希望她可以「做一件好事」，盡快將陳同佳送審，為其女兒討回公道。她表示，相信日後港人心中會記得林鄭在離任前有心解決問題，有機會「流芳百世」。

現時身兼立法會議員的管浩鳴回應指，林鄭在2019年已為此事付出很大代價，認為現時最好的解決方法，就是台灣容許陳同佳赴台自首。

陳同佳於2018年2月，前往台灣殺害其女友潘曉穎後棄屍，陳因涉非法處理死者的財物被改控洗黑錢罪，被定罪及被判囚29個月，2019年刑滿出獄，至今超過兩年，他原訂需赴台灣自首。政府因應案件，提出修訂《逃犯條例》，隨後引發一連串示威衝突。

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責任編輯：陳葆琳

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