【照顧長者】年老父母常感自卑缺乏存在感　子女陪伴宜細心照顧多稱讚

▲ 長者很需要鼓勵，家人應多加稱讚及閒話家常，讓他們有存在感。

母親節剛過，友人問我送媽媽甚麼禮物？我說，送了一層樓。友人瞪大眼睛，我隨即苦笑地說道，這層是「高樓」，起在她額頭上。由於我的疏忽，令她再度跌倒，真切感受到照顧長者真的是一門大學問。

媽媽自去年八月跌過後，骨折雖已癒合，但自此行動不便，出外需要輪椅代步。上星期天，高高興興帶她出外散心，感受節日氣氛，我推着她到屋苑海旁看風景，怎知前行之路四周都有壆位，缺乏無障礙通道，這是香港社區設施急需改善之處。而我也太大意，看輕了那些壆位，膽粗粗在上推移輪椅，豈料迅即失去平衡，媽媽從輪椅往前衝跌倒地上，前額着地，立刻起了「高樓」，臉上也給擦損。

回想早前推媽媽出門，屋苑大門前有小斜坡，我如常站在輪椅後面向前推，有街坊見狀，勸我下斜坡時要把輪椅倒轉背着行，防範輪椅失控。她還告訴我，她曾參加一個為期九個月的課程，學習如何照顧長者。我當時心想，怎麼要學九個月啊！以前曾有長者中心邀請參加長者照顧班，我也沒有上心；就因為輕視照顧長者的細節，上周遇上壆位就出事了。

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如果我能記住街坊的勸告，轉身背着推，或可避過意外，現在讓媽媽承受痛楚，很是自責。事實上，照顧長者還有很多地方要留神，除了「足不可失」外，還有吞嚥問題，倘食物誤入氣管，可導致吸入性肺炎呢！近年流行為長者而設的軟餐，色香味俱全，可同時兼顧長者吞嚥和味覺需要。疫情期間，不少人在家學習做廚神，而我則專注研究軟餐菜譜。

另外，長者的心理狀態也很重要。我留意到，老人家經常感到自卑，覺得人老了便沒用。事實上，長者很需要鼓勵，大家應多加稱讚，好讓他們有存在感；平日多閒話家常，建立親密關係，這才是真正的陪伴。要知道，照顧長者即等如了解自己將來的需要，其實是雙向的。

全文刊於《經濟日報》，原題為「長者照顧」。

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