  • 25°C
香港時間 : 2022512日 (週四) 18:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【照顧長者】年老父母常感自卑缺乏存在感　子女陪伴宜細心照顧多稱讚

親子 17:53 2022/05/12

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

長者很需要鼓勵，家人應多加稱讚及閒話家常，讓他們有存在感。

母親節剛過，友人問我送媽媽甚麼禮物？我說，送了一層樓。友人瞪大眼睛，我隨即苦笑地說道，這層是「高樓」，起在她額頭上。由於我的疏忽，令她再度跌倒，真切感受到照顧長者真的是一門大學問。

媽媽自去年八月跌過後，骨折雖已癒合，但自此行動不便，出外需要輪椅代步。上星期天，高高興興帶她出外散心，感受節日氣氛，我推着她到屋苑海旁看風景，怎知前行之路四周都有壆位，缺乏無障礙通道，這是香港社區設施急需改善之處。而我也太大意，看輕了那些壆位，膽粗粗在上推移輪椅，豈料迅即失去平衡，媽媽從輪椅往前衝跌倒地上，前額着地，立刻起了「高樓」，臉上也給擦損。

回想早前推媽媽出門，屋苑大門前有小斜坡，我如常站在輪椅後面向前推，有街坊見狀，勸我下斜坡時要把輪椅倒轉背着行，防範輪椅失控。她還告訴我，她曾參加一個為期九個月的課程，學習如何照顧長者。我當時心想，怎麼要學九個月啊！以前曾有長者中心邀請參加長者照顧班，我也沒有上心；就因為輕視照顧長者的細節，上周遇上壆位就出事了。

最新影片推介︰

如果我能記住街坊的勸告，轉身背着推，或可避過意外，現在讓媽媽承受痛楚，很是自責。事實上，照顧長者還有很多地方要留神，除了「足不可失」外，還有吞嚥問題，倘食物誤入氣管，可導致吸入性肺炎呢！近年流行為長者而設的軟餐，色香味俱全，可同時兼顧長者吞嚥和味覺需要。疫情期間，不少人在家學習做廚神，而我則專注研究軟餐菜譜。

另外，長者的心理狀態也很重要。我留意到，老人家經常感到自卑，覺得人老了便沒用。事實上，長者很需要鼓勵，大家應多加稱讚，好讓他們有存在感；平日多閒話家常，建立親密關係，這才是真正的陪伴。要知道，照顧長者即等如了解自己將來的需要，其實是雙向的。

全文刊於《經濟日報》，原題為「長者照顧」。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

撰文 : 張翠容

相關文章

【照顧長者】重返校園讀老年學加入護老服務　90後女生：佢哋當我係孫女
17:19 2021/06/01
【照顧長者】重返校園讀老年學加入護老服務　90後女生：佢哋當我係孫女
【嫲孫有愛】照顧認知障礙嫲嫲有感社區活動少　90後孝心孫創社企組織社區長者做蒜頭婆
15:53 2020/07/24
【嫲孫有愛】照顧認知障礙嫲嫲有感社區活動少　90後孝心孫創社企組織社區長者做蒜頭婆
【孤獨老人】疫情間長者尋求心理輔導急升7成　美國麻省總醫院教3招關懷長者
16:48 2020/06/16
【孤獨老人】疫情間長者尋求心理輔導急升7成　美國麻省總醫院教3招關懷長者

你可能感興趣

【照顧長者】重返校園讀老年學加入護老服務　90後女生：佢哋當我係孫女
17:19 2021/06/01
【照顧長者】重返校園讀老年學加入護老服務　90後女生：佢哋當我係孫女
【嫲孫有愛】照顧認知障礙嫲嫲有感社區活動少　90後孝心孫創社企組織社區長者做蒜頭婆
15:53 2020/07/24
【嫲孫有愛】照顧認知障礙嫲嫲有感社區活動少　90後孝心孫創社企組織社區長者做蒜頭婆
【孤獨老人】疫情間長者尋求心理輔導急升7成　美國麻省總醫院教3招關懷長者
16:48 2020/06/16
【孤獨老人】疫情間長者尋求心理輔導急升7成　美國麻省總醫院教3招關懷長者
家庭關係 婆媳關係 正能量 情緒病 骨折

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影