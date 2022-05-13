【棄讀神科】名校生棄中大金融神科轉讀傳理系　廣告公司合夥人聘用發文力撐決定

▲ 廣告公司合夥人Terryz，聘請棄讀神科的學生後，在網上有感而發。

歷年DSE考獲優良成績的學生，在大學選科上都會選擇一些被稱為「神科」的熱門科目，包括醫學、法律、環球商業等，由於入學門檻非常高，畢業後出路較佳，起薪點吸引，有指達7萬元以上，畢業後可以過上中產生活。

入讀「神科」後，錢途、前途都看似一片光明，但有名校畢業生入讀後，竟然毅然放棄轉讀新聞與傳播學系，新聞系一向不是「神科」之列，記者起薪點可能只是逾1萬元，在家人朋友的不理解的情況下，該考生在找實習工作時遇上了廣告公司的合夥人Terry，即獲聘用，而Terry更在網上平台發文力撐該生的決定。

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畢業於傳統名校協恩中學的中大生名叫Riley，她接受Topick記者訪問時，透露DSE考獲4科5**，因為讀中學時已關心社會議題，當初想讀傳理系，但在家人的意見及「唔好嘥咗個分」的情況下選讀了global business，不過讀了一段時間後，發現不適合：

我想主動學習而唔係只係吸收被動知識，加上我唔太鍾意商科好aggressive的氛圍，所以就想轉科了。

不過決定未獲家人朋友支持，她說：「屋企人始終都想我讀一科收入穩定的科，所以都有勸我不要轉。」而朋友就覺得她很傻。後來Riley在堅持下說服家人得到了支持，家人更以行動證明：「現在我在學校寫的報導，他們會print來存起。」她更在新傳學院認識了很多志同道合的朋友：「大家有共鳴就會明白點解彼此會有這個決定。」

Riley在找實習工作的時候遇上了廣告公司合夥人Terry，他隨即聘請Riley作實習生，事後有感而發在網上平台發表長文，指對方以一個接近狀元級成績的學生入讀金融神科，不過她最後轉讀傳理系，他指會有人苦勸讀新聞將來會後悔，原本的神科，可以搵好多好多錢：「記者真係搵唔到錢。」不過他覺得叻的人無論去那裡都會發光發亮：「係目光短淺嘅人，先會覺得讀咩就等於做咩。」

選科從興趣出發

Terry在文中重申不是要「浪漫化件事」，他親身見過Riley，覺得她聰明、好學、積極及熱情，根本不需要旁人擔心：「你唔會擔心佢哋乞食。因為就算乞，都唔係無得揀，係自己決定。」他更以到大學講Talk的親身經歷去鼓勵學生選科要興趣行先：「見到好多學生，讀讀下Law轉去讀教育、讀金融又轉去讀社工，我問點解，佢哋話讀書想讀興趣科。」Terry最後表示「不用代入太多幫年輕人打算。叻那班人，你會阻住他們發展的。」有網民就在貼文下留言指「魯庭暉都是讀新聞」、「完全認同，如果純講搵錢，搵錢方法實在太多，不需要只係focus係讀嘅科目咁狹隘，會發光嘅，擺係邊度都會發光。」

曾在多間傳媒工作的Terry接受訪問時透露請人準則，他說：

希望係對世界好奇的學生，唔會被固有框架限制諗法，先可以激發更加多創意。因為其實創業都係基於生活體驗，生活體驗越多的人，越有機會諗到好的意念同創作，所以越肯去嘗試，對世界越好奇的人，越適合創作。

▲ 廣告公司合夥人Terry。(facebook圖片)

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記者:陳麗薇