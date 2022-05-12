【復常之路】報告：建材成本全線攀升建造業短期面臨不少挑戰

▲ 建造業也在慢慢恢復。（資料圖片）

第五波疫情逐漸平穩，各行各業均在恢復。有關於香港市場情報的報告指，建造業前景不錯，惟建材成本全線攀升，如鍍鋅低碳鋼板大升55.1%，當中中高強度鋼筋的價格上升35.6%，都令業界面臨不少挑戰。

有諮詢公司發布《香港市場情況報告》，指本港建造業需求正在逐步恢復，而港府2022年《財政預算案》推出的措施，也有利於建造行業的前景。報告舉例，港府已物色了350公頃 土地，擬於未來十年提供 330,000 個公共房屋單位，並預計從 2022 年起五年內的私人住宅單位 每年落成量將超過平均19,000個單位。除了新界北及大嶼山附近的重大發展項目及鐵路項目 外，港府亦很可能會投放資金於醫療設施、排水系統、體育設施和大學。

儘管如此，由於建材成本全線攀升，令建造行業仍面臨不少挑戰：鍍鋅低碳鋼板的價格較 2021 年大升 55.1%，當中高強度鋼筋的價格上升 35.6%、矽酸鹽水泥亦上升 15.1%。國際油價急升、 供應鏈持續受壓，將進一步推高行業的成本。

另外，業界面對的最大挑戰依然是勞動力短缺。在短期內，本港的防疫措施仍未解除限制了人才輸入；而勞動力老化更為業界帶來長期挑戰。整體而言，報告認為香港建造業仍極具競爭力，預計今年的招標價平均將上漲 2%至 4%，與去年的 3%漲幅接近。

Turner & Townsend華南區策略主管張家寶指，外圍不明朗因素將持續困擾香港建造業。具備遠見的發展商已積極應付這些挑戰，採用嶄新的技術及充分利用組合管理策略來應付這些挑戰。但業界仍需與供應商加強合作，商討雙方在交付模式方面如何更公平地分擔風險。

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記者：袁澍