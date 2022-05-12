【大學發展】嶺大計劃今年9月啟用太子新教學中心　將加強與大灣區院校合作

▲ 嶺大計劃今年9月啟用太子新教學中心，將加強與大灣區院校合作 。（資料圖片）

嶺南大學今日（12日）公布2022至2028年度的策略發展計劃，將推動7個策略領域的發展，包括發展新本科課程、規劃校園擴建，亦會加強與大灣區院校聯繫，將委派部門監督內地事務。

嶺大今公布的最新策略發展計劃，提出要優化數碼時代的博雅教育，發展重點學科的新本科及碩士課程，例如創意藝術、大數據、人工智能、健康及社會服務、樂齡科技等，亦會在課程中融入與科技相關的培訓。其中嶺大下學年將開辦香港教練學與盛事管理銜接學位課程，亦推出新的碩士課程，涉創意產業。

嶺大亦計劃擴建校園，包括增加實驗室，供教授音樂、科學和人工智能課程及應付研究工作。校長鄭國漢表示，校方正興建名為「嶺南坊」的教職員宿舍，約60個單位中，會提供10多個師生共住的單位，以加強師生交流互動。

另外，嶺大計劃在屯門主校園以外增設更多教學設施，副校長莫家豪稱，今年9月將啟用位於太子一幢商廈的新教學設施，主要供兼讀制碩士生使用，校方亦繼續與饒宗頤文化館合作，續設校外教學中心。

嶺大亦將深化與大灣區院校合作，將委派部門專責主理與內地院校的合作事宜。莫家豪透露，校方正與大灣區兩所院校商討合作成立聯合學院，料涉本科生、碩士、博士課程及設高等研究院，具體情況容後公布。

嶺大又與內地院校合辦研究生課程，包括2023年9月起與深圳大學合辦城市治理碩士課程，日後亦會推出與房屋、大灣區政策相關的碩士課程。

其餘發展方向，包括激勵具影響力的研究、加強大學校友聯繫和品牌推廣等。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴