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【港台關係】據報李大壯訪台期間將拜會陸委會　李大壯︰不會正式拜會任何機構

政治 17:23 2022/05/12

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自2019年反修例風波後，港台關係跌至冰點，李大壯近日以私人理由訪問台灣，引發外界關注港台關係未來會否破冰。（經濟日報資料圖片）

港台經濟文化合作協進會主席李大壯，近日以私人理由訪問台灣，當地有傳媒報道指，他將拜會陸委會。李大壯回應查詢時表示，不會正式拜會任何機構。

李大壯向Topick表示，此行是單純探望家人和親朋好友之私人行程，「不再接受採訪，也不去官方機構，不會在台公開評論時事和當前兩岸關係、港台關係。」

對於有台灣傳媒報道指，李大壯昨日接受電話訪問時透露，「此行主要目的是探望在台的岳父岳母，也證實將拜會陸委會。」李大壯回應Topick查詢時則表示︰「我不會正式去拜會任可（何）機構。」

陸委會則指，台港經濟文化合作策進會、港台經濟文化合作協進會是協助港台互動的平台，李大壯倘擬到陸委會拜會，台方歡迎。

自2019年反修例風波後，港台關係跌至冰點，台灣駐港官員因工作簽證問題陸續返台，港府亦在去年中宣布駐台辦暫停運作。李家超日前當選下屆特首後，李大壯便以私人原因訪問台灣，外界關注港台關係未來會否破冰。

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記者：胡偉明

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