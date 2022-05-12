【變種病毒】本港再錄4宗Omicron BA.2.12.1個案　BA.4亦錄2宗

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（陳靜儀攝）

本港疫情確診個案維持3位數，今日（12日）新增294宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會。

張竹君表示，本港再錄多4宗OmicronBA.2.12.1變種病毒輸入個案，累計已達11宗。其中3人在機場揪出，分別於5月5日由荷蘭抵港、5月7日由美國經土耳其抵港，以及5月7日由美國經日本抵港。另有一人4月30由美國經韓國抵港，於檢疫第五日揪出。

此外，亦有2宗OmicronBA.4變種病毒輸入個案在機場揪出，涉及一名5月6日由南非抵港及一名5月7日由美國經日本抵港的人士。

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記者：黃小冰