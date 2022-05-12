【保釋候訊】涉太古城襲擊咬耳男子　咖啡師准20萬保釋候訊

▲ 涉太古城襲擊咬耳男子，咖啡師准20萬保釋候訊。（資料圖片）

無業漢陳真涉於2019年在太古城中心外咬甩前區議員趙家賢耳朵，其後疑遭6名男子圍毆「私了」。涉案6男被控暴動及蓄意傷人等罪，案件今（12日）於區域法院提訊，各被告暫毋須答辯，繼早前兩名涉案被告獲准保釋後，法官今批准涉案男咖啡師以現金20萬等條件擔保，案件排期於7月7日再訊。

6名被告依次是張潤鋒（25歲，咖啡師）、容志強（32歲，侍應）、鄭朗穎（25歲，文員）、高縫（61歲，律師樓文員）、徐俊傑（20歲，學生）及鍾志宏（36歲，無業），同被1項暴動罪及1項蓄意傷人罪。

控罪指他們於2019年11月3日，在太古城中心2期北座西門外，與其他人參與暴動；及同日同地非法及惡意傷害陳真，意圖對其身體造成嚴重傷害。

張潤鋒另被控1項抗拒在正當執行職務的警員罪，控罪指，張同日在太古城2期一店舖外抗拒警員19984及督察18533。容志強另被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指，容同日管有一支伸縮棍。

各被告暫毋須答辯，張潤鋒提出保釋申請，遭控方反對。法官聽取控辯雙方陳詞後，批准張以現金20萬元及2萬元人事擔保，不得離港，不得直接或間接騷擾控方證人，每周到警署報到3次及遵守宵禁令等，案件押後至7月7日再訊，以待被告申請法律援助。本案現時獲准保釋的被告包括高縫、徐俊傑及張潤鋒共3人。

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記者：梁錦麟