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【快速測試】2區污水呈陽性當局派6.2萬快測包　涉屯門御半山、景峰豪庭等

社會 17:41 2022/05/12

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2區污水呈陽性當局派逾6.2萬快測包，涉屯門御半山、景峰豪庭等。（資料圖片）

因應屯門及北區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（12日）透過該區民政事務處，向區內住戶、清潔及物管員工派發共逾6.2萬套快速測試套裝。

獲發快速測試套裝的屋苑包括：

  • 屯門區：偉景花園、彩暉花園、御半山、御半山II期、怡樂花園、景峰花園、景峰豪庭及景新臺、楊小坑村
  • 北區：和合石村、和興村

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。

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責任編輯：李榮忠

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