王梓軒+鄧健明任評審發掘新星　推動創作人以NFT創作歌曲

▲ 評審團陣容。

現時樂迷常以串流形式接觸流行音樂，但在包含NFT這種虛擬資產的區塊鏈技術日趨成熟下，愈來愈多歌曲以這種型式推出。由音樂科技人鄒健宏主理的 iMusic ，以及資深媒體人朱明銳擔任顧問策劃下，主辦「 第一屆 NFT 流行曲創作大賽 2022」，以推動 NFT音樂潮流，讓音樂人付出愈多收穫愈多，也能發掘新一代流行音樂創作人。

今次「 第一屆 NFT 流行曲創作大賽 2022」的評審團陣容，主席評審為曾打造出張國榮和王菲等巨星的知名製作人 梁榮駿。評審團成員包括曾寫陳奕迅《富士山下》的作曲人澤日生、著名音樂人 Joey Tang、全方位唱作人王梓軒和樂隊 Kolor主音兼結他手 Sammy So。王梓軒和 Sammy也表示日後會嘗試以 NFT這種新型式發展音樂事業。

▲ 王梓軒和 Sammy也想嘗試發布NFT歌曲。

參賽者可用個人或組隊名義參加今次流行曲創作大賽，而冠、亞、季軍的得獎者將會獲得現金獎，分別為冠軍三萬元、亞軍一萬五千元和季軍五千元以作鼓勵外，得獎作品更會得到主辦單位出資，由大賽主席評審梁榮駿監製和製作，並於MUXIC NFT平台公開讓樂迷購買及收藏，成為香港樂壇首批發售的 NFT流行歌曲。

參賽作品提交截止日期為 6 月20日，決賽日期和地點則是 8 月30日於九展 E-Max 舉行。大家只須前往網站：www.muxic.io便可以了解更多比賽詳情。

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