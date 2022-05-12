張敬軒新歌《賽勒斯的愛》MV今天上架　探索元宇宙內相愛相處方式

▲ 張敬軒全新作品《賽勒斯的愛》。

正在舉行《The Next 20 Hins Live in Hong Kong》演唱會的張敬軒於今日（5月12日）推出全新作品《賽勒斯的愛》，MV亦於今午6時上架。

歌曲的創作背景是軒仔近月來十分感興趣的題目----人工智能（AI）。他說：「由於我哋今年有Metaverse的project，而Metaverse入面除咗大數據，其中一樣都好重要嘅就係後台AI嘅編程。」

在元宇宙的計劃中，有軒仔自己設置的兩個分身：Hertz及Cherlas，二人均由AI系統發展而成。

AI擁有情感

歌曲及MV的故事是一個「聯想」，軒仔相信AI在不久的將來，會有自己的思維、情感：「所以今次呢首歌係講喺Metaverse入面兩個參與AI project嘅數碼人物，佢哋冇按既定程式去執行命令，佢穿破咗版塊、鏈塊計法，兩個人之間開始有人類感情。」

他續指：「而佢哋喺現實生活當中，兩個人因為性格唔同而冇辦法相處、相愛，但當佢哋進入到元宇宙，因為大家都係行緊同一個logic，所以係元宇宙入面，大家係可以得到相處、相愛嘅機會。」

這正正反映出真實世界人們所面對的情況，「喺元宇宙當中，大家可以選擇一個角色俾自己、可以實現到好多現實世界唔可以實現嘅嘢，甚至乎有啲感情，可能現實當中大家唔可以喺埋一齊，但喺元宇宙當中大家係可以一齊相愛同相處方式，就係呢首歌的創作背景。」

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穿梭元宇宙

MV內，軒仔飾演的賽勒斯能任意穿越現實與元宇宙，只要輕觸耳背上的傳送鍵，便可穿越到元宇宙空間。

一次軒仔在虛擬世界中錯下決定，對明明心儀的女生卻斷言拒愛，他誤信在虛擬的元宇宙空間作這決定，傷害性會同樣虛幻似無，但情感的穿透力既穿越時空，也穿越身心，不但令對方留下一道傷痛烙印，更甘願遺棄自我，斷送現實中純潔的靈魂。

邀瑞典音樂人合作

創作班底方面，軒仔找來兩位瑞典音樂人SAMDELL及Amadeus Sögaard作曲：「同SAMDELL係網友，因為我見到佢最初有幫Justin Bieber幾隻歌重新造過一個concert的live arrangement，所以我就聯絡咗佢。」他指對方曾為很多韓國歌手、組合作曲，所以十分熟悉亞洲樂壇曲風。

至於Amadeus，其父親是瑞典著名歌手：「佢自己亦都係一個好好嘅歌手。」

另外，填詞由T-Rexx操刀，同時亦是二人首次合作：「睇過佢近期嘅作品，覺得好有心思。呢位新晉填詞人喺文字、喺畫面嘅敍述，或者心情嘅表達上，都係好擅長。後來識咗佢先知道原來佢係rap人，我就覺得佢會做啲好有態度嘅音樂，但係寫情歌又寫好好喎，感情好細膩。」