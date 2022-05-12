【港區國安法】警方就612基金拘捕2男3女　發現有律師和大律師涉專業失當

▲ 警務處國家安全處拘捕兩男三女，涉嫌違反港區國安法。（經濟日報資料圖片）

警務處國安處在周二至今日採取執法行動，拘捕2男3女，年齡介乎45至90歲，涉嫌違反港區國安法中的「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，被捕人士均為「612人道支援基金」信託人。

警方指，裁判官應國安處的申請，向被捕人發出通知書，要求他們向警方交出所有旅行證件，被捕的2男2女已獲准保釋候查，8月上旬報到，其餘一名服刑中的女子，將繼續還押。

另外，警方向法庭申請傳票控告被捕人，以一名37歲男子，沒有遵循《社團條例》要求，向社團事務主任申請註冊「612人道支援基金」或豁免其註冊，而在刑事調查中，發現有律師和大律師在提供法律服務時，涉嫌作出專業失當行爲，已經就有關情況向律師會和大律師公會作出投訴。

警方強調，任何人如有違法行為，不論其身分、背景、職業或宗教，警方都會一視同仁執法，不偏不倚地按法律及既定程序秉公辦理。

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記者：陳宛彤