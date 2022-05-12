【MIRROR經理人】花姐自言被世界改變感氣餒　從AK新歌《信之卷》中獲得鼓勵

▲ 花姐辛苦了！

作為人氣組合MIRROR與ERROR的經理人黃慧君（花姐），要處理的公務繁多，花姐亦經常透露時間不夠用，自己與MIRROR及ERROR的見面時間，遠遠超過與自己兩個小朋友的相處時刻，足見其壓力不少。

加上MIRROR將於7至8月份舉行一連十場紅館演唱會，既要安排演唱會的事宜，又要忙於各成員的工作，忙碌程度爆燈！

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透露這些年的變化

今天（5月12日）花姐在社交網感性發文指這幾年來不論在工作或人際關係上都有很多的變化，有好亦有差的方面：「好嘅係令我眼界大開，令自己進步，壞嘅係壓力越來越大，脾氣越來越差。」

花姐又指以前認為只要用心做事，沒有事解決不了，不過漸漸發現原來事情並不是如此簡單，並覺得自己亦被世界改變：「發現好多野唔係自己可以解決；以為人同人只要用真心相處，就得到和諧，原來你付出嘅未必別人會接受，甚至佢地會假裝接受，因為你嘅位置。一直以為能改變世界嘅我，發現原來自己慢慢被世界改變。」

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從AK新歌獲得鼓勵

最後她又表示雖然很灰心，但幸好從Anson Kong （江𤒹生）的新歌《信之卷》中獲得鼓勵，令她振作起來。而早前花姐亦有為Anson Kong 新歌在網上作宣傳，並留言：「睇完個MV，講左一句係咪痴線架！」

一班網民都紛紛留言叫花姐要撐住，即使世界在改變，都要忠於自己！