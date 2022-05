【奇異女俠玩救宇宙】楊紫瓊憑新片人氣再升　享受事業跟富豪男友不婚不育

▲ 楊紫瓊近日憑《奇異女俠玩救宇宙》大受好評。

楊紫瓊近日演出的西片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),在美國及台灣上映後,好評不絕,影迷更奉為人生必看佳作之一。現年59歲的楊紫瓊,演出受到熱議,人氣再度急升。

由《復仇者聯盟4:終局之戰》羅素兄弟(Joe Russo、Anthony Russo)監製的《奇異女俠玩救宇宙》,大玩影視界近年極流行的多重宇宙概念,且更是原創題材,楊紫瓊演的移民美國的華裔大媽秀蓮,穿越多重宇宙來拯救世界,兼彌補家庭關係,題材瘋狂卻饒有深度。

▲ 楊紫瓊新戲《奇異女俠玩救宇宙》大受好評。

【新冠肺炎】楊紫瓊確診新冠肺炎 無奈缺席新片宣傳活動:人生就是苦樂參半

楊紫瓊近25年主要接拍荷里活片,雖然近年作品不少退居配角,但仍然是十分吃重的演出,包括近年的《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)及《尚氣與十環幫傳奇》( Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)都是票房成功電影。今年底上映的矚目大片《阿凡達2:水之道》亦有份參演。

入影圈當打女成名

出生在馬來西亞怡保市的楊紫瓊,家庭背景很好,父親是大馬資深律師,而楊母亦自小教女兒知書識禮,學習中西文化,她4歲開始習舞,15歲進入英國皇家舞蹈學院學習芭蕾,本來立志當舞蹈員,但因18歲時脊椎受傷,故才放下夢想。

其後母親為她報名當地選美比賽,更摘下「馬來西亞小姐」冠軍及奪「墨爾本小姐」榮譽,因而獲接拍廣告機會,然後被香港的德寶電影公司邀約拍戲,第一部作品是跟洪金寶合作《貓頭鷹與小飛象》。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

楊紫瓊明白電影圈有太多美女,她不甘當花瓶,因本身有舞蹈根基,便向洪金寶提議要學習武打,之後便有了度身訂造的《皇家師姐》,開啟了打女之路,在88年她曾跟發掘自己的商人潘廸生結婚,並打算息影,不過婚姻僅維持了三年。

最新影片:葛綽瑤訪問

92年她復出接拍成龍《警察故事3:超級警察》,並有超搏命演出,拍一場跳車場面時還發生意外造成多處骨折,表現令成龍刮目相看。之後楊紫瓊拍了多齣動作片如《太極張三豐》、《東方三俠》等,成為具叫座力的港片女星,更為荷里活所注意。

【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變:不想見的人便少見【有片】

97年接拍了《新鐵金剛之明日帝國》(Tomorrow Never Dies),開啟了荷里活之門。2000年楊紫瓊演出李安《卧虎藏龍》更是事業高峰,當中余秀蓮一角深入民心,今次《奇異女俠玩救宇宙》的角色也向此作致敬。

富豪男友一見鍾情

楊紫瓊在2004年出席一個賽車比賽時,認識了期時任法拉利董事經理的Jean Todt,當時已58歲的Jean,對楊紫瓊一見鍾情,並展開追求,二人至今已拍拖18年。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

而現任現任國際汽聯主席的富豪男友Jean十分支持她的電影事業,讓其接拍喜歡的電影,雖然二人年齡有差距,至今也不婚不育,不過楊紫瓊卻深感這個才是最了解自己的伴侶。