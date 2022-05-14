  • 25°C
香港時間 : 2022514日 (週六) 10:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
前往
掃描開啟:

【移民百態】港童英文流利仍被嘲Chinky Eyes　面對歧視是移民考慮因素之一

10:00 2022/05/14

分享：

分享：

熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

如何面對歧視，是港人考慮移民時，最常思考的問題之一。

朋友一家人移民英國，讀小學的兒子由於曾經在國際學校唸書，因此英文流利，到當地後，語言上沒有障礙，很快和同學同聲同氣，毫無隔閡，但他還是遭遇了一次種族歧視。同班另一名白人男孩笑他Chinky Eyes，意指亞洲人的「咪咪眼」或稱為「鳳眼」。

朋友引述兒子說，當時其他同學一片嘩然，有人圍而攻之，斥責那名白人男同學，也有人馬上向老師報告。老師也隆而重之，在課堂上公開批評，並糾正那名男生。最後，他也向朋友的兒子鄭重道歉，二人繼續一起玩耍，後來甚至成了好朋友。朋友謂，當地人對種族歧視極為敏感，絕不姑息，況且這次小風波，他也相信對方並非惡意，可能只是口沒遮攔，開了個越界玩笑，因此沒有追究。

如何面對歧視，是港人考慮移民時，最常思考的問題之一。當代文明社會，種族歧視的問題仍有不少，但就消除歧視所付出的努力，亦是前所未有地大。不過，人們越是重視，也就越是印證著，這個問題的根深蒂固。

誰能否認，人類不是「歧視」的動物呢？正如上述朋友兒子的經歷，哪怕只是稚嫩的小學生，也會注意他自己與「他者」（others）的不同，或許是眼睛形狀，或許是口音，又或許是頭髮顏色。再者，從社會學和政治學角度看，群體透過「他者」，來建構對自身的認同，那也是再自然不過的事了。

最新影片推介：

說到此，令人想到有一名移民英國的港人Youtuber，他感嘆身處英國，總會自我感覺是「二等公民」。例如走入座上賓9成都是白人的酒吧，他會感到揣揣不安。又例如他眼見許多西餐廳裡，罕有華人員工身影，反而中餐館卻全是華人侍應。除了當地西餐廳老闆可能不優先考慮華人這個因素之外，也不禁令人懷疑，華人本身其實也較傾向到同聲同氣的中餐館打工。

但話說回來，在香港不也一樣嗎？在茶餐廳你很難會看到到印巴裔人士，相反如果在重慶大廈，從手機店，到咖哩餐廳，少數族裔卻多不勝數。無形的隔閡無處不在。差異確實會阻礙一個人融入群體，這未必出於群體對你的歧視，有時候，最歧視你的，反而是你自己。

許多港人因此在移民後，很難重返「老本行」。原因大家心知肚明，許多職業，哪怕你在香港是業界翹楚，但到了陌生地方，你面對的同行或客戶，不再是同聲同氣，加上當地環境又有所不同，在職場上的發揮始終會大打折扣。倘是專業人士也許還好一點，若在香港時，從事的是仰賴經驗的工種，移民後，對自己在香港的工作經驗沒有信心，多半都只能轉行。

早前新加坡某電視台拍攝的一套講述移英港人的紀錄片中，不少移英的港人醫生、教師甚至區議員，剛抵達當地，未找到全職工作時，甚至要在餅廠打工過度。而筆者所認識的朋友當中，有任職傳媒管理層的，到英國後最終選擇提前退休，收租度日；也有本來任文職的年輕人，半途出家轉行做廚師。

無論是膚色、學歷、思想、經歷等，都可能成為區分「他者」的分界線。而在你眼中，別人是「他者」；在別人眼中，你也是別人的「他者」。如何適應以「他者」、以外來人的身份生存，慢慢融入陌生的世界，對於每一個移民海外的港人來說，都是艱難而漫長的一課。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【移民英國】港人移英100萬買400呎屋　移英KOL揭移民隱憂：曾被人當街咒罵
12:53 2022/05/05
【移民英國】港人移英100萬買400呎屋　移英KOL揭移民隱憂：曾被人當街咒罵
【移民英國】40歲單身港男fb徵女伴移民英國　自稱英文差有財力︰唔想一人終老
14:44 2022/05/09
【移民英國】40歲單身港男fb徵女伴移民英國　自稱英文差有財力︰唔想一人終老
【移民百態】英國沒有功課沒有排名也未必快樂 英文底子弱的移英港孩苦苦掙扎
10:00 2022/04/30
【移民百態】英國沒有功課沒有排名也未必快樂 英文底子弱的移英港孩苦苦掙扎
【移民百態】年幼子女移民後不再講中文　媽媽堅持教中文：只識英語沒有優勢
10:00 2022/05/07
【移民百態】年幼子女移民後不再講中文　媽媽堅持教中文：只識英語沒有優勢

你可能感興趣

【移民英國】港人移英100萬買400呎屋　移英KOL揭移民隱憂：曾被人當街咒罵
12:53 2022/05/05
【移民英國】港人移英100萬買400呎屋　移英KOL揭移民隱憂：曾被人當街咒罵
【移民英國】40歲單身港男fb徵女伴移民英國　自稱英文差有財力︰唔想一人終老
14:44 2022/05/09
【移民英國】40歲單身港男fb徵女伴移民英國　自稱英文差有財力︰唔想一人終老
【移民百態】英國沒有功課沒有排名也未必快樂 英文底子弱的移英港孩苦苦掙扎
10:00 2022/04/30
【移民百態】英國沒有功課沒有排名也未必快樂 英文底子弱的移英港孩苦苦掙扎
香港 英國 移民 歧視

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影