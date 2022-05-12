【大學校長離任】鄭國漢稱任內定期聆聽學生意見　學生會：疫情後疏離感重

▲ 嶺南大學校長鄭國漢將於2023年8月31日任期屆滿後榮休。（曾耀輝攝）

嶺南大學校長鄭國漢將於2023年8月31日任期屆滿後榮休，校董會成立校長遴選委員會，正透過獵頭公司進行全球招聘。鄭國漢今出席（12日）嶺大2022至2028年度的策略發展計劃發布會時，回顧任內努力提升嶺大學術水平及正面形象，亦定期聆聽學生意見。他說學生並非不能談政治，但要理性表達，寄語要做到慎思明辨。

鄭國漢自2013年9月出任校長，至今已8年多，他說任內與各同事努力提升嶺大學術水平及正面形象，亦希望為學生創造更多工作機會，工作表現交由師生及社會各界評論。被問到任內與學生的相處及關係，鄭國漢指每學期均會舉辦校長學生論壇，第五波疫情前亦有重辦早餐會，收集學生的意見及交流。他認為校長的角色，是於混亂的時代中，確保學生的學習機會不受影響。至於學生是否不能談政治，他認為談論政治沒有問題，但強調不能談顛覆性的政治，「你搞顛覆政府、屬於社會騷亂嘅嘢，係邊個國家都唔得；我哋曾經經過一個比較幼稚嘅時期，以為咩都得，其實唔係咩都得，我哋講咩問題，從來都係提倡理性表達。」

嶺大去年停止為學生會代收會費，今年2月通知學生會須收回其所獲分配的辦公空間，涉及學生會民主牆、布告板使用權等，限期為5月27日。對於學生會風波，鄭國漢說，校方沒有不承認學生會地位，但指出其會員只佔全校學生約8%，認受性低；至於會如何跟進學生會認受性低的問題，鄭認為學生會屬獨立註冊的團體，校方無權管，但認為其責任是聯繫學生與校方，多些關心學生的興趣發展，相信有助吸納會員。他續指，校方收回有關地方後會裝修，稍後會作全盤考慮，再分配空間用途，不排除會用作教學用途。

即將於明年卸任的鄭國漢寄語學生，在大學4年認真讀書，充實自己，提升自己不同方面能力，並做到慎思明辨，思考問題時要客觀及多角度。他亦期盼學生關心社會，對自己及社會負責任。

另外，612人道支援基金信託人、嶺大前學者許寶強涉違《港區國安法》被捕，鄭國漢回應稱，許寶強已非嶺大教職員，加上案件已進入司法程序，不作評論。

嶺大學生會會長陳嘉寶反映，疫情前鄭國漢常到校內餐廳，偶爾更會與相熟學生一起用膳，有關心校政的學生更可直接與他對話表達意見，惟疫情後「疏離感重咗」，加上校長論壇因疫情未能舉行，變相令學生可直接表達意見的渠道減少。作為學生會主席，陳嘉寶有感校方只是表面上想與學生溝通，但事實上只屬「通知」形式。她以校方要求學生會搬離會址為例，校方的決定「左搖右擺」亦令他們無所適從，「原本應該係互相溝通，但校方令我哋好被動，只可以係你叫我做咩，我就要做。」

對於鄭國漢指有8成學生保持沉默，亦有學生反映不支持學生會方向，陳嘉寶說，校方至今未說明學生會如何才算提高認受性，又認為每個人想法不同屬正常，如果校方可提供相關具體數據佐證，學生會亦樂於聽取意見。

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記者：黃悅晴