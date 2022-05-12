【國際法律中心】鄭若驊：本港穩健法律基建和金融體系　促成交易及爭議解決服務的最理想地點

▲ 律政司司長鄭若驊資深大律師出席由香港律師會舉辦的網上研討會。（政府新聞處）

律政司司長鄭若驊指，本港穩健的法律基建和金融體系、有首次公開招股集資額、人民幣資金池等實質數據支持的無限商機，以及大量人才，均是香港持續成為投資、促成交易及爭議解決服務最理想地點的成功因素。

鄭若驊今日（12日）出席由香港律師會舉辦的網上研討會，向約200名參與研討會的企業法律顧問和私人執業律師闡釋香港在「十四五」規劃下作為國際法律及爭議解決中心的機遇。她表示，律政司已推出多項政策，以發揮在「一國兩制」下的獨特優勢，包括香港與內地的相互認可和協助破產程序、婚姻家事安排，以及快將實施的相互認可和執行民商事案件判決的安排。她稱，這些措施實現兩地民商事司法協助的基本全覆蓋，有助香港融入國家發展大局。



在仲裁方面，鄭若驊指出，2019年與內地簽署的保全措施安排屬破天荒；至於即將落實的「與仲裁結果有關的收費架構」，鄭若驊有信心這項措施可以回應仲裁當事人對價格和收費形式彈性的殷切需求，亦會進一步鞏固香港作為主要仲裁樞紐的地位。



鄭若驊續指，《深圳經濟特區前海深港現代服務業合作區條例》和《最高人民法院關於為自由貿易試驗區建設提供司法保障的意見》已展示「港資港法港仲裁」的可行性。她表示，律政司現時正向內地相關部門為這項安排積極尋求進一步的開放措施。

對於支持網上爭議解決服務和法律科技，鄭若驊表示，香港法律雲端已正式推出，為本地法律及爭議解決業界提供安全穩妥及可負擔的資料儲存服務，加強業界利用現代科技提供相關服務的能力。

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責任編輯：陳葆琳