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【小學插班】九龍城區12間官津招收插班生　喇沙小學協恩附小5月截止申請

13:04 2022/05/13

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熱門 特首選舉 MIRROR演唱會 超市大搜查 聲生不息 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

九龍城區34間官津小學中，有12間學校現招收插班生。

受移民潮影響，不少官津小學提早招收插班生，也開放更多插班名額。九龍城區41校網名校林立，現時網內有4間熱門學校招收插班生，包括傳統男校喇沙小學，家長可以把握插班機會，讓子女一試心儀學校。 

九龍城區包括34校網、35校網及41校網，並有34間官津小學，當中尤以名校雲集的41校網最受家長歡迎，更是全港最搶手的校網之一。

41校網有10間官津小學，既多傳統名校，如神校喇沙小學、瑪利諾修院學校（小學部），也不乏熱門學校，如嘉諾撒聖家學校、華德學校、九龍塘天主教華德學校。

34校網學校名氣雖不及41校網，但網內17間學校中有不少優質及實力的學校，如協恩中學附屬小學、馬頭涌官立小學。至於35校網的7間學校中，以女校天神嘉諾撒學校較受注目，有一條龍中學嘉諾撒聖瑪利書院，而黃埔宣道小學、馬頭涌官立小學（紅磡灣）等都是網內熱門學校。

最新影片︰

TOPick翻查九龍城區34間官津小學的學校網頁，當中有12間學校現招收插班生，包括傳統男校喇沙小學、女校協恩中學附屬小學。

41校網

喇沙小學

插班年級︰小二至小五

申請日期︰5月16日或之前

遞交方法︰郵寄

筆試日期︰7月13日

面試日期︰8月上旬（個別通知）

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

嘉諾撒聖家學校

插班年級︰小二至小五

申請日期︰6月10日前

遞交方法︰郵寄

筆試日期︰個別通知

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

華德學校

插班年級︰小二至小五

申請日期︰4月22日至5月20日

遞交方法︰親身交回學校

筆試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

九龍塘天主教華德學校

插班年級︰小二至小五

申請日期︰5月開始接受上學期插班申請

遞交方法︰親身交回學校

筆試日期︰6月中旬

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

34校網

協恩中學附屬小學

插班年級︰小二至小六

申請日期︰5月1日至31日

遞交方法︰郵寄或親身交回學校

筆試日期︰7月23日

面試日期︰7月30日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

陳瑞祺（喇沙）小學

插班年級︰各級

申請日期︰4月25日起

遞交方法︰郵寄

筆試日期︰個別通知

面試日期︰個別通知

申請表︰（自行撰寫申請信）

申請詳情︰按此連結

聖羅撒學校

插班年級︰小二至小五

申請日期︰6月30日或之前

遞交方法︰郵寄

筆試日期︰7月通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

農圃道官立小學

插班年級︰小二至小五

申請日期︰沒有提供

遞交方法︰郵寄／親身交回學校

筆試日期︰個別通知

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

獻主會聖馬善樂小學

插班年級︰沒有提供

申請日期︰沒有提供

遞交方法︰郵寄或親身遞交

筆試日期︰個別通知

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

九龍靈光小學

插班年級︰視乎學位空缺情況

申請日期︰沒有提供

遞交方法︰親身交回學校

筆試日期︰個別通知

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

35校網

聖公會聖提摩太小學

插班年級︰沒有提供

申請日期︰全年接受申請

遞交方法︰沒有提供

面試日期︰沒有提供

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖公會奉基小學

插班年級︰沒有提供

申請日期︰全年接受申請

遞交方法︰郵寄／親身交回學校

面試日期︰沒有提供

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

※以學校公布資料為準。

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責任編輯︰駱秀玲、莊恭南

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