【最強美魔女】64歲甄子丹外母凍齡養顏有方　汪媽媽分享運動貼士+健康餐單

▲ 64歲的甄子丹外母汪媽媽凍齡養顏有方，除了運動及健康飲食之外，更重要是心態開朗、勤力。

「宇宙最強」甄子丹的外母汪媽媽氣質優雅，年屆64歲的她與女兒汪詩詩及汪圓圓站在一起，就像三姊妹一樣，外表相當凍齡。汪媽媽接受TOPick訪問大談其保養心得，想擁有健康的身體離不開運動及注意飲食，但心態一定要開朗、勤力，才能持之以恆。

▲ 汪媽媽、汪詩詩與汪圓圓最近聯手合著一本食譜，輯錄了汪父汪母的拿手菜式，並希望將亡父愛生命、愛食物及愛人的精神傳承下去。（受訪者提供相片）

汪媽媽笑言自己很貪靚，但她沒有刻意去保養自己，只是清楚知道健康的重要性，驅使她多年來努力保持自律的生活習慣。

要有健康的身體，自己就要勤力，總之一個人肯勤力，甚麼都會成功，這一點我覺得是很重要的。

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每天做40至60分鐘運動

她明言首要是每天勤做運動，早上先做半小時輕量運動和伸展運動，再到室外做些有氧運動和散步，「一天大概做40至60分鐘的運動，拉拉筋、跑跑步，我不會去做一些劇烈運動。」

汪媽媽還經常分享健康貼士和運動影片給家人好友，但詩詩和圓圓如很多女士一樣，「看一看影片就當做了運動」，汪媽媽卻會認真參考。

▲ 汪媽媽的外表絕對不輸兩名女兒。（受訪者提供相片）

早餐豐盛蔬果 晚餐清淡

Keep fit必須配合良好的飲食習慣，對於一日三餐，愛吃的汪媽媽都好謹慎，必須均衡飲食。她認為早餐、午餐可以吃得豐富一點，晚餐就要清淡些、分量少一些。

早餐方面，汪媽媽多選吃麥片、水煮蛋，加些黑芝麻、核桃、半個牛油果，以及蘋果、木瓜等時令水果，每天亦必須喝2杯黑咖啡，十分豐盛；午餐則常吃豆腐、番茄，有時會蒸魚；而晚上她不時外出聚餐，若不用外出，她就會吃得清淡些，只喝點湯，讓腸胃休息。

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分享拿手菜式 健康不等於淡味

汪媽媽主張飯菜少油少鹽少糖，豆腐、魚等都是她喜愛的食材，並配合較健康的烹調方式，例如豆腐蒸三文魚、蒜蓉蒸茄子等，以保留食材原本的鮮味。汪媽媽最近與女兒詩詩和圓圓合著的食譜中，分享了她多道拿手健康菜式，證明健康不等於淡而無味。

▲ （受訪者提供相片）

與已故丈夫汪國強一樣，汪媽媽認為色、香、味是一道菜的靈魂，其中一道菜式「焗番茄洋葱馬友魚」中，魚身鋪了番茄和洋葱片，綴以芫荽裝飾，令人食指大動；而三色蛋中的皮蛋和鹹蛋拼成花樣圖案，一道家常菜彷彿成了藝術品。

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與孫仔孫女玩耍保持心態年輕

汪媽媽還改良了傳統上海餛飩，加入更多西洋菜和蝦肉，健康又美味，讓孫仔孫女在不知不覺間吃下更多蔬菜，不會偏食。不過，其中一道汪媽媽最愛的菜式「南瓜蒸排骨」，卻讓女兒詩詩和圓圓「食到怕」。

因為家裏曾種植很多南瓜，為免造成浪費，一家人用盡各種方法來製作南瓜美食。我們記得以前每次到媽媽家裏都吃這道菜，結果現在聽到南瓜也會害怕。

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能夠持之以恆保持健康生活多年，汪媽媽坦言絕非易事，除了謹記健康的重要性，保持開朗的心情也不可缺少。汪媽媽慶幸自己有5個外孫，可以弄孫為樂。

我經常跟他們一起玩，女兒和外孫們有甚麼活動，我都會一起參加，令我心情開朗和變得年青些。

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記者︰林綺玲