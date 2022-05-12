【騙取病假】清潔工以假病假紙騙病假遭起訴　獲批24天病假及報銷醫療費逾8,300元

▲ 清潔工以假病假紙騙病假遭起訴，獲批24天病假及報銷醫療費逾8,300元。（資料圖片）

廉政公署今日（12日）落案起訴一名清潔工，控告她涉嫌以註冊中醫發出的虛假病假證明書及醫療收據，向其時任僱主詐騙暫時喪失工作能力補償，包括病假及報銷醫療費。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴該名清潔工。

陳玉金，59歲，萬成清潔服務有限公司時任清潔工，被控7項控罪，即六項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9（3）條；及一項串謀詐騙，違反普通法。被告已獲廉署准予保釋，以待下星期一（16日）在西九龍裁判法院答辯。

被告於2017年9月向萬成報稱工作時受傷以致肩膀骨折。根據《僱員補償條例》，被告有權向萬成索取暫時喪失工作能力補償，包括缺勤期間5分之4的收入，以及報銷醫療費。被告須向萬成提交病假證明書及醫療收據以獲補償及申領病假。

本案發生於2017年12月至2020年8月期間。其中6項控罪指，被告涉嫌意圖欺騙其主事人而使用6張由一名註冊中醫發出的病假證明書以誤導萬成。有關病假證明書載有虛假陳述，指被告曾於病假證明書上註明的日期接受該中醫診治。餘下一項控罪指，被告涉嫌與上述註冊中醫一同串謀詐騙萬成，即不誠實和虛假地向萬成表示，被告曾於相關醫療收據上所註明的日期，在該中醫的診所接受診治，因而誘使萬成按收據上的收費金額向被告支付款項。

廉署調查顯示，被告提交上述6張病假證明書及42張醫療收據，以獲批共24天病假及報銷醫療費逾8,300元。

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記者：黃穎津