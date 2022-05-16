【Have a JAY Time】馮允謙出道10年首開處男騷　Jay Fung誓堅守香港音樂陣地

▲ 馮允謙出道10年首開處男騷嗌感恩。

唱作歌手馮允謙（Jay Fung）將於7月2至4日假九展StarHall舉行一連三場的首個個人演唱會《Have a JAY Time 2022演唱會》，出道10年終於有屬於自己的處男騷，而且優先訂票及公開發售火速售罄，成績十分理想。

Jay接受TOPick專訪時，形容十周年是一個很好的數字，亦是一個好時機，他坦言很感恩：「做音樂要喜歡才可以堅持，這是很值得的。」

他收到不少朋友的祝福，對得來不易的演出機會，也格外珍惜，用最大的努力完成心目中的美好：「每一部分都會很認真、很珍惜去做，不可以take it for granted（理所當然）。真的是苦盡甘來，爸爸也說沒想到34歲（音樂事業）才開始好，很多人以為我會放棄，等了機會很久...」

▲ （黃健輝 攝）

簽寰亞成轉捩點

經過十年努力才有今日的成績，回顧過去他坦承克服低潮：「結婚要儲錢，我一向很節儉，沒有車，亦不買靚衫及名錶，大部分投資在音樂上。之前低潮期搵錢的確很困難，最後自己撐過來。我選擇走這條路，沒有任何理由叫家人支持我。」

他更揚言曾一度想放棄，迷惘應否繼續走歌唱路。直到2018年加盟寰亞唱片，成為Jay事業的轉捩點：「慢慢見到曙光，開心公司很疼錫我、給我很多機會，令我成長，得到更多人認同。」續說：「當artist一定要努力，不能過分倚賴公司。」Jay積極謙虛的態度，讓人值得學習。

首度開騷便挑戰以四面台，他直言既緊張又興奮，並以一個party看待，去邀請親友、歌迷來睇騷。

他表示近來積極做健身，為的不是騷肌，而是操Fit體格：「因為要照顧360度的觀眾，而且會跳舞演出，energy要保持好high的狀態。」目前還有很多工作在身，暫未有時間正式練歌及練舞。

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「作曲人很寂寞」

近日社交距離措施放寬，熱愛打籃球的Jay與林奕匡打了一場友誼波，跟好友在籃球場上相聚，零舍開心。

他自認是個悶蛋，平日甚少出外，只會躲在家中寫歌編曲：「作曲是蠻寂寞的工作，我也很lonely。出外工作見同事，打波已感到很開心。」疫情前他喜愛旅遊取靈感，現時唯有靠聽歌、看電影及自身經歷去寫歌。

提到疫情對其影響，他嘆了一口氣，指去年勤力為其他歌手寫歌，自己亦推出EP及完成兩個演出，原本打算今年1月能放假休息一下，豈料第五波疫情打亂了計劃，連婚期也一度延期。

Jay透露兩年前已向於加拿大的圈外女友Crystal求婚，感激對方多年來支持他追夢：「她真的很好，很體諒和明白這一行的突發性。而我所做的不只為自己，而是我們的將來。」他又誇是好男友，不喝酒、不追隨名牌，努力儲下積蓄，女友好放心。

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婚後繼續追夢

二人拍拖多年時經常分隔異地，Jay坦言多繁忙仍每天抽空與女友視像。

而「珍惜」就是最佳的維繫long distance感情方法：「半個鐘、10分鐘、5分鐘也好，每天一定保持聯繫。不過有時也很難，兩地有時差，所以信任很重要。有人會說『為何這麼辛苦』、『這段感情可以拖多久』，我的父母long D了30多年，他們仍彼此深愛著對方，視乎肯不肯去花心機維繫，兩人之間有沒有信任。」

可是女友最近轉新工，故未知會否來港睇騷，Jay表示：「她不expect我跟她上班，我又豈能expect她跟我上班呢？當然她來會更開心，但我不會因此而生氣或不開心。」

若婚後對方堅持留加國生活，他坦言不會離港放棄歌唱事業：「這10年我很努力才做到今日的成績，其實疫情過後不用隔離就方便得多。可能她肯回來陪我吧，哈哈。不過我很尊重她，不會強迫她，她亦從不會叫我放棄夢想。」

▲ 兩年前向圈外女友Crystal求婚成功。（網上圖片）

Jay媽媽現時在加拿大，而從事傢俬行業的Jay爸爸，由於疫情關係暫未能到內地工作，現留港與他和孖生弟弟一同居住。

他分享與三仔爺之間的趣事，笑言：「以前太少（相處），現在則太多！他經常下廚，我很喜歡吃的。但臨近演唱會要努力做gym，吃完等於沒做運動！」Jay與孖生弟弟馮重謙關係不僅為兄弟，更是良朋摯友：「他瞭解我的心情，知道說甚麼能說服我，他是最了解我的人。」

不過，他笑言兩兄弟沒半點心靈相通，二人性格亦天淵之別。

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「MIRROR是奇蹟」

人氣男團MIRROR同樣7月開騷，Jay不感壓力外，對於香港樂壇出現MIRROR現象，力撐是好事：「好鬼勁！已經10多年未有如此多人認同的組合，他們的歌曲格型，貼近世界曲風，對香港樂壇是件非常好的事，令大家留意廣東話。好開心，完成騷後我可以去盡情enjoy他們的演唱會。」

他還提及湯令山（Gareth.T）、林家謙、MC（張天賦）、Serrini等多位實力派歌手，盼望跟他們合作。大讚當中的Gareth.T年紀輕輕才華洋溢，不隨波逐流具個人作風：「歌手要有自己風格，由內心散發出來的特色，他做得到。」

化妝：Evelyn Ho

髮型：JamieLeeHair

Stylist：Matthew Chan

服裝：Sandro Zegna

場地：海洋公園萬豪酒店

記者：馮雪怡、陳淑霖