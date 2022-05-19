【教育心得】推行環保不為形象「攞彩」　石籬天主敎小學校長：環保是教育

▲ 石籬天主教小學推行環保教育。

若果每天確診新冠病毒的數字維持3位數，樂觀的就覺得後疫情時期，除了要重建經濟、教育之外，環境保護一定是需要努力追回失落兩年多的項目，試回想一下，單是外賣、防疫用品，造成塑膠污染，已是之前多少年的總和，之後人類要怎樣償還，實在很值得所有人去深思。

我有位小學校長朋友，將環保加入成為常識科的課程內容，他說：「環保就是生活，也就是跨學科的學習，中英數常識都學習環保，同時也是從環保中學習。」

這間小學位於山邊，環境相當舒適，我身處在課室時幻想，若坐在課室窗邊位，肯定沒有心機上課，望住山邊綠油油的環境。校園包圍一圈，都是環保主題設計的設施，校長話，學校環保教育包括4大範疇，包括：認識原生植物、蝴蝶園、有機耕種及廚餘堆肥，以及再生能源，每個範疇都是為全校參與做準備。

我個人覺得最特別是蝴蝶園，除了最基本研究不同品種蝴蝶的分別外，更有意思是小朋友可由翻開樹葉背發現卵，之後孵化為毛蟲、蛹、蝴蝶，見證蝴蝶的成長經歷及蛻變，認識生命的過程，再擴闊學習範圍，每個階段食什麼，有什麼植物最吸引蝴蝶等等，學生的知識範圍由昆蟲、植物至生態，不斷拉闊。

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這間就是石籬天主教小學，校長鄧烈文，學校的環保教育相當豐富，但又不見得學校有標榜環保的成績，原因是學校刻意不參與有關環保的比賽，校長認為，環保本身就不宜成為互相競爭，否則容易扭曲原意，例如流於「得把口」去包裝環保的故事，而欠缺內涵。鄧校長說：

推行環保是為了教育，不是為攞獎。

我自己就見過不少學校，是用口推行環保教育，簡單而言，就是「講就天下無敵」，甚至只是為了「攞威」或形象工程，就經常將環保掛在口邊，而沒有用心，更不能做到身教去推動環保。我希望，學校都好似石籬天主教小學鄧校長的理念般，由校長、老師到學生人人環保，鄧校長說：

今天環保就是將美好的環境留給明天的人，為了孩子，就自然會保護環境。

香港電台第一台《我們不是怪獸》，「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚上10點新聞後播出

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